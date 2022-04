Halvnorske Magnus (19) sjokkerer sykkelverdenen: – Det er helt utrolig

Se Paris-Roubaix på TV 2 og Play fra 10:45 søndag.

Magnus Sheffield er ikke gammel nok til å kjøpe alkohol i hjemlandet, men alderen hindrer ham ikke i å vinne noen av de større rittene i sykkelsporten i sin første sesong hos storlaget INEOS.

I sykkelsporten er det nærmest uhørt at tenåringer vinner proffritt, men kun 19 år gammel har han allerede rukket å vinne en etappe i Vuelta a Andalucía og det prestisjetunge belgiske rittet Brabantse Pijl - hvor han ble den yngste vinneren i rittets lange historie.

På søndag blir han feltets klart yngste rytter i fryktede Paris-Roubaix.

– Jeg vet ikke helt (hva hemmeligheten er, journ.anm.), men det føles fortsatt utrolig å kunne vinne på det øverste nivået allerede. Jeg gleder meg til de neste årene. Om jeg kan vinne så store ritt når jeg er så ung, så… Det er helt utrolig, sier han til TV 2.

– Hjemme snakker vi både norsk og amerikansk

Amerikanske og norske sykkelfans har latt seg begeistre over det 19-åringen har fått til.

Sheffields mor er fra Gjøvik, broren bor i Oslo og selv har han norsk pass. Norsk prater han flytende.

– Jeg har aldri bodd i Norge, men mamma er født på Gjøvik og hele hennes side av familien bor i Norge. Jeg lærte norsk av å snakke med mamma da jeg var liten, og jeg har prøvd å studere og lære meg å både skrive og lese norsk godt. Det er viktig for meg og familien min. Hjemme snakker vi både norsk og amerikansk. Det er viktig for meg, for kanskje vil jeg en gang bo i Norge!

STORTALENT: Magnus Sheffield. Foto: Magnus Krogsæter Aarre

Sheffield har alltid representert USA i VM, men er ikke helt fremmed for å en gang sykle for Norge - selv om det i så fall ville medført en del papirarbeid for å få i stand.

– Folk har spøkt litt med meg om det. Kanskje en dag! Det er en litt vanskelig prosess med Det internasjonale sykkelforbundet (UCI) i så fall, men vi får se.

Alpint og Atle Lie McGrath-møte

Som så mange andre med norsk blod i årene, var det ski, nærmere bestemt alpint, Sheffield skulle bli god på som ung.

Det innebar turer til Hafjell og Kirkerudbakken utenfor Oslo når han var på ferie i Norge, og alpintsatsingen gjorde også at han ble kjent med amerikanskfødte Atle Lie McGrath.

Midt i tenårene ble imidlertid skiene byttet ut med sykkel, og resultatene kom fort.

Bronse på tempo i junior-VM 2019 ble etterfulgt av proffkontrakt med det amerikanske Rally-laget som 18-åring i 2021, før han ble hentet av selveste INEOS før årets sesong.

Om fremtiden ligger i klassikerne eller i etapperittene, er han usikker på.

– Vi får se. Jeg er god i klassikerne nå, men jeg vil også prøve meg i Grand Tours etterhvert. Jeg er fortsatt ganske ung!

– Lutefisk er bare helt sykt

Etter Paris-Roubaix står blant annet Tour of Norway for tur i mai, hvor han både får muligheten til å prøve seg i et etapperitt og besøke familie.

– Jeg skal besøke familien i Norge i forbindelse med Tour of Norway, så det blir veldig bra. Jeg har aldri vært i Norge på 17. mai før, så det skal bli gøy. Det blir en stor fest!

– Hva liker du best ved Norge?

– Jeg liker maten, naturen og menneskene. Alle er alltid glade. Jeg har mange gode minner fra barndommen og besøkene vi var på i Norge, sier han.

Sheffield er glad i både kransekake og brunost, men én norsk spesialitet står han helst over:

– Lutefisk er bare helt sykt. Bare lukten er fæl. Jeg kan ikke være i nærheten av det!