Den unike festen kan bety trøbbel for Real Madrid

Onsdag skrev Sevillas sportsdirektør Ramón Rodríguez Verdejo «Monchi» på Twitter at han hadde tenkt å slappe av og ta en pause om to dager.

I ukevis har han forberedt seg på det som skal bli årets største opplevelse for ham.

– Han er veldig motivert, hver dag har han sett YouTube-videoer, og hver gang han kommer hjem fra øvelsene forteller han anekdoter, sa Monchis sønn Alejandro Rodríguez til den spanske avisen Eldesmarque.

Søndag kommer Real Madrid til Sánchez Pizjuán for en kamp som kunne blitt en direkte seriefinale, men nå har Los Blancos stukket av på tabellen, og i stedet fokuserer hjemmelaget på å ta andreplassen foran Barcelona. Det er fortsatt en viktig kamp, men det er ikke Real Madrids besøk som har vært hovedfokuset i Sevilla denne uken.

– Det største som finnes

Det er få byer hvor lidenskapen for fotball er så stor som i Sevilla. Her kommer fotball, Sevilla FC og Real Betis alltid først, eller nesten alltid.

Det er bare én ting som betyr enda mer for Sevillas befolkning enn fotballklubbene deres: Semana Santa, den hellige uken.

Flere uker før Semana Santa starter forberedelsene rundt i byen, på kveldene øves det, og alt skal være perfekt når det skjer. Semana Santa går fra søndag til søndag – palmesøndag til påskedag, og gatene fylles denne uken med mer enn dobbelt så mange mennesker som vanlig.

Semana Santa feires over hele Spania, men er størst i Andalucía og hovedsakelig Sevilla. Hver dag er det en rekke prosesjoner og religiøse tog, én fra hver lokalforening eller brorskap i byen. De skal symbolisere Jesu vei til korset.

SYMBOLSK: Kappen og kjeglen symboliserer å gjøre bot i kristen tro. Foto: ADRIANO MACHADO

Etter prosesjonene følger de såkalte Los Nazarenos, der de er kledd i kapper og med kjegler på hodet. Kjeglen skal ha sin opprinnelse fra 1400-tallet, da den ble introdusert for å merke personer som skulle straffes for å ha begått religiøse synder. I dag symboliserer den og kappen å gjøre bot.

Under vandringen bærer prosesjonene troner, såkalte pasos, som er viet til Jesus og Jomfru Maria. Alle pasos er forskjellige og skildrer forskjellige scener fra Bibelen. Turen gjennom byens gater kan vare i åtte til 14 timer i strekk og pasosene veier ekstremt mye. Smerten som de føler av å bære de tunge tronene over så lang tid, er for å få dem til å tenke på Kristi lidelse. De er en stor ære å være en cagador-bærer, og smerten er en del av den æren.

Dette er æren som Monchi mottok i hjembyen San Fernando i Cádiz. Gutten som sammen med sin bestemor så brorskapet til Nazareno de La Isla gå, vil få drømmen sin oppfylt, å bære La Virgen de los Dolores på skuldrene.

– Takk til alle som gjorde det mulig. Med tårer i øynene og et tungt hjerte, tusen takk, skriver han på Twitter.

Fredag morgen gikk Monchis drøm i oppfyllelse da han bar den tunge tronen på skuldrene som en cagador på gatene i San Fernando.



Sevilla-spilleren Ivan Rakitić har også tidligere uttrykt ønske om å bli hedret som cagador under Semana Santa etter karrieren.

– Det er det største som finnes, sier kroaten.

VIL DELTA: Ivan Rakitić vil hedres under Semana Santa etter karrieren. Foto: MARCELO DEL POZO

Påskestatistikken

Men det er ikke bare Monchi som gjør Sevilla FC representert under Semana Santa. Hvert år drar klubben, representert ved hovedtreneren, presidenten og noen ganger kapteinene, ut til forskjellige brorskap og kirker for å dele ut blomster. I en by med så stor lidenskap for fotball kan det hende at både Sevilla og Real Betis får være med på feiringen. Flere har sørget for at klubbenes logoer er gravert inn i de spektakulære pasosene som bæres rundt i gatene.

Utenfor Sevillas hjemmearena Sánchez Pizjuán går de religiøse togene forbi, og her kan alle som vil gå inn i klubbens butikk og hente et Semana Santa-program som klubben har laget. Det inneholder det meste, inkludert detaljert statistikk fra tidligere år.

SEMANA SANTA: Slike tog er vanlige å se under påsken i Sevilla. Foto: ADRIANO MACHADO

Når folk på gaten blir intervjuet av spansk fjernsyn, forteller de at de i løpet av uken har bedt både for bedre helse, men også for at Sevilla skal slå Real Madrid.

– Semana Santa og Sevilla FC er våre to lidenskaper, sier en Sevilla-supporter.

De to fungerer godt sammen. Av de siste ni hjemmekampene Sevilla har spilt under en pågående Semana Santa, har de ikke tapt en eneste. Åtte seiere og én uavgjort er fasiten. Poengtapet kom mot Barcelona i en 2-2-kamp i 2018.

Å møte Sevilla på Sánchez Pizjuán fotballstadion under Semana Santa er derfor ingen lett oppgave, ikke engang for Real Madrid.