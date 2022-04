Dyche har fått sparken

Det bekrefter Premier League-klubben på sine nettsider.

Sean Dyche tok over Burnley i 2012 og har ledet laget siden. Nå er engelskmannen ferdig på Turf Moor. Frem til han nå fikk sparken var han den lengstsittende nåværende manageren i Premier League.

Burnley ligger under nedrykksstreken i Premier League, fire poeng bak Everton på trygg grunn.

I pressemeldingen til Burnley om sparkingen står det:

– Først så vil vi utrykke vår takknemlighet til Sean og hans trenerteam for det de har fått til med klubben over det siste tiåret. Under hans tid på Turf Morr har Sean vært fantastisk både på og utenfor banen, vært respektert av spillerne, støtteapparatet, supporterne og fotballmiljøet, sier styreleder Alan Pace, og legger til:

– Men denne sesongen har vært skuffende, og enda dette er en svært vanskelig avgjørelse med åtte kamper igjen av sesongen, så føler vi at et skifte er nødvendig for å gi laget størst mulig sjanse for at klubben skal holde seg i Premier League.

