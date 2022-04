TV 2s ekspert: Derfor kan Glimt tjene på Roma-kaoset

Ola Solbakken (23) innrømmet at alt dramaet før Roma-kampen preget Bodø/Glimt. TV 2s fotballekspert Yaw Ihle Amankwah tror at de gule kan tjene på kaoset allerede til sommeren.

Etter 0-4-tapet mot Roma i Conference League-kvartfinalen var det en tydelig skuffet Ola Solbakken som møtte pressen.

Lynvingen fortalte om den uvanlige oppladningen til kampen, som var preget av utestengelsen av Kjetil Knutsen etter tumultene mellom bergenseren og Romas keepertrener Nuno Santos på Aspmyra.

– Vi har prøvd å legge det på klubben. De har uttalt seg og tatt alt det der, men det har kanskje kostet mer enn hva vi ville og hva vi hadde trodd. Men jeg føler vi har vært veldig flinke som gruppe og hatt fokus på at ting er som det er, svarte Ola Solbakken på TV 2s spørsmål etter torsdagens kamp.

TV 2s fotballekspert Yaw Ihle Amankwah bet seg merke i Solbakkens kommentar. Den tidligere Stabæk-spilleren har vært spesielt opptatt av det mentale aspektet av fotball i flere år.

– Jeg synes det er interessant. Folk har ikke så stor forståelse hvor viktig det er å unngå energilekasjer, sier Amankwah, og forklarer:

– Når folk snakker om Haaland, for eksempel, og sier «kan han ikke ta fem minutter til et intervju?»... Det er energitappende, og per definisjon er ikke det optimalt for å prestere sitt beste. Det virker som at ikke alt i Glimt sine forberedelser har vært optimalt, og det er nøyaktig det som Roma vinner på i dette kaoset.

EKSPERT: TV 2s fotballekspert Yaw Ihle Amankwah tror Bodø/Glimt vil lære av dramaet før Roma-kampen. Foto: Eivind Senneset

Slik kan Glimt tjene på Roma-dramaet

Enda det ble et tungt tap på Stadio Olimpico torsdag, så tror Amankwah at erfaringen fra Roma-kaoset kan bli nyttig på sikt.

– Det de kan ta med seg fra dette er at de til sommeren skal inn i en Champions League-kvalik, hvor man kan møte på slike utfordringer som man ikke møter her hjemme, forklarer TV 2s fotballekspert, og legger til:

– Roma-episoden kan være veldig god erfaring. Nå har de erfart at ikke en gang Mourinho skyr et eneste triks i boken, selv mot norske lag. Han er villig til å gå over lik for å ta seg videre. Det er nytt å ha med seg når man skal inn i Champions League-kvalik.

Da Glimt ikke klarte å forsvare 2-1-ledelsen fra første kamp på Aspmyra mot Roma torsdag røk en lukrativ semifinaleplass verdt 20 millioner kroner.

– De millionene kan Glimt tjene på erfaring i senere kvaliker?

– Ja. Ja, det vil jeg si, svarer TV 2s fotballekspert.

Champions League-kvalifiseringens første runde spilles 5-6. og 12.-13. juli.

Amankwah er imponert mentaliteten Glimt har vist i Europa denne sesongen.

– Glimt har brutt fotballens naturlover gang på gang. Det er resultatet på Stadio Olimpico nå som er det naturlige resultatet og alle de andre som har vært unaturlige. De andre kampene har vist hvor lite Roma kan få ut av mye når de ikke har vært påskrudd. Jeg imponert over hvor modige Glimt har vært.

TV 2s fotballekspert trekker samtidig frem slakterkniven når han omtaler José Mourinho og keepertrenerens plageri av Kjetil Knutsen.

– Det skal være stor stas å møte Mourinho, men nå er han blitt såpass patetisk at det er synd på fyren. At han kan nedverdige seg til dette nivået... Jeg synes bare synd på ham. Det må være en eller annen bryter som bare er feilkoblet, konkluderer Amankwah.