Bekymringen øker: – Når hun blir borte, da rakner alt

Ikke siden 1970 har dronning Elizabeth meldt avbud til påskegudstjenesten skjærtorsdag, men i år måtte prins Charles og kona Camilla dra i dronningens fravær.

Det siste halve året har den britiske dronningen kun vist seg offentlig én gang. Det var under minnegudstjenesten for hennes avdøde ektemann Prins Philip, forrige måned.

– Hun har meldt avbud til alle de andre tingene hun alltid deltar på. Du kan sammenligne det med om kong Harald hadde meldt avbud til 17. mai og stortingsåpningen, sier historiker og forfatter Trond Norén Isachsen.

Kan være hennes siste

Han mener britiske medier på en helt ny måte har begynt å forholde seg til at dronningen ikke nødvendigvis kommer til å leve så mye lenger.

– Man merker det er en ganske utbredt bekymring i Storbritannia for dronning Elizabeths helse. Hun har blitt åpenbart skrøpelig og gått veldig mye ned i vekt, sier Isachsen.

FORRIGE GANG: Det var under minnegudstjenesten for prins Philip at dronning Elizabeth sist viste seg offentlig. Foto: Richard Pohle / AFP

Etter minnegudstjenesten for prins Philip skrev den britiske journalisten Dominic Lawson at mens «God save the Queen» ble sunget, og dronningen stod der med tårer i øynene, tenkte han at dette kanskje var hennes siste offentlige opptreden.

Isachsen tror også det går mot slutten for deltakelse på offentlige tilstelninger for dronning Elizabeth, og at hun heller vil ta noen få ting digitalt.

– Mye tyder på at hun nå trekker seg mer tilbake og overlater de store tingene til sin sønn. Det siste halve året har det gått ganske raskt nedover med hennes helse.

– Bare barnemat

Historikeren var selv i London nylig, og sier stemningen i landet er preget av frykten for dronningens helse.

– Folk har litt følelsen av at når hun blir borte, da rakner alt. Mange av samveldelandene har gjort det klart at de kommer til å gå sine egne veier. Man tenker kanskje også at Skottland og Nord-Irland forlater unionen, sier Isachsen.

For dronningen har sittet på tronen i 70 år, og ingen under 75 år kan forestille seg et annet statsoverhode.

GIFTET SEG: Dronning Elizabeth, den gang hun fortsatt var prinsesse, giftet seg med prins Philip i 1947. Hun ble dronning i 1952, 25 år gammel. Foto: AP / NTB

– Prins Charles er ikke så populær, og man har vel litt følelsen av at når hun blir borte, så deles kortene ut på nytt.

Historikeren sier det derimot råder liten tvil om hvor populær dronningen er.

– Jeg tror reaksjonene da prinsesse Diana døde kommer til å være bare barnemat, sammenliknet med når dronning Elizabeth blir borte, sier han.