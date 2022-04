Arteta bekrefter til TV 2: Ødegaard kan bli ny Arsenal-kaptein

Sommeren kan bringe med seg større oppgaver for Martin Ødegaard (23).

Arsenal-manager Mikel Arteta bekrefter i et intervju med TV 2 at drammenseren er aktuell som ny kaptein for klubben når en ny skal velges til sommeren.

– Ja, svarer Arteta på spørsmål om Ødegaard er blant kandidatene.

Det vil i så fall skje etter et snaut år som permanent Arsenal-spiller, og til tross for nordmannens unge alder.

– Det er ikke for tidlig å gjøre ham til kaptein nå?

– Tiden vil vise. Han utvikler seg i riktig retning. Det viktigste er respekten og beundringen han får av lagkameratene sine. Han representerer alt vi ønsker i denne klubben. Han er et godt alternativ, sier Arteta til TV 2.

Han la raskt merke til Ødegaards lederevner allerede da midtbanespilleren ble hentet på lån fra Real Madrid i januar i fjor.

Arteta mener Ødegaard er en utypisk leder i manges øyne.

– Lederevnene hans er annerledes enn hvordan lederskap defineres av mange folk. Han har noen veldig spesielle evner som vi ville utvikle og få ut av ham. Han trengte det riktige miljøet, han trengte å føle seg viktig, noe som har vært vanskelig for ham å føle de siste par årene, sier manageren.

Under Arsenals kamper er det ofte Ødegaard som blir ropt til sidelinjen for å motta instruksjoner direkte fra Arteta.

Nordmannen har selv beskrevet det som en tilfeldighet, men sjefen bekrefter at det ikke er tilfelle.

– Det er fordi han er veldig intelligent. Han plukker opp alt. Han identifiserer alle problemene vi har på banen, eller ting vi kan utnytte. Han kommuniserer veldig bra med lagkameratene, de lytter til ham, og jeg ser på det som den rette informasjonsflyten for at ting skal bli riktig på banen, sier Arteta.