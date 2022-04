Slik husker Benítez feiden med Ferguson: – Jeg la fram fakta

Rafael Benítez skapte historie da han under en pressekonferanse brettet ut et A4-ark og langet ut mot Sir Alex Ferguson.

– Den mørkeste dagen jeg har hatt.

Det var ordene Ole Gunnar Solskjær brukte etter å ha tapt 0-5 mot Liverpool på Old Trafford i oktober.

Klokkeklar på Solskjærs overlegenhet

For det koster litt ekstra å tape mot erkerivalen. Iallfall om man blir ydmyket på eget gress.

– Historisk sett har lagene veldig sjeldent vært store samtidig. Og etter «class of 92» og Steven Gerrard-æraen har vel oppgjøret mistet litt temperatur. Men, dette er fremdeles engelsk fotballs to mestvinnende lag, og to av verdens mest populære lag, så det er ennå fyr, sier TV 2s kommentator Øyvind Alsaker og legger til:

– For Liverpool handler det om ligatittelen, mens det for United handler om å ødelegge for en rival, selv om de da hjelper en annen rival. Men også selvfølgelig kampen om en topp fire-plassering.

Det handler nemlig kun om én ting for de to tradisjonsrike klubbene. Kravene fra supporterne er enorme og suksess er det eneste som gir klubbene ro.

Det er vanskelig å oppsummere det bedre enn Liverpools legendariske manager, Bill Shankly, som beskriver viktigheten av suksess slik:

– Hvis du er først, er du først. Hvis du er nummer to, er du ingenting.

RASENDE: Nemanja Vidic raser mot Daniel Sturridge etter å ha laget straffespark mot Liverpool. Foto: Jon Super

Pressekonferansen som skrev seg inn i Premier Leagues historiebøker

På 2000-tallet hadde Sir Alex Ferguson flere feider med José Mourinho og Arséne Wenger. Men i 2009 skulle han få en helt ny konkurrent.

For mens Chelsea og Arsenal skuffet stort, ble Liverpool plutselig Uniteds største konkurrent om ligatittelen. Det brakte også med seg en ny feide for Ferguson.

Det hele kulminerte under en pressekonferanse i 2009. Liverpool ledet ligaen og Ferguson hadde kommet med flere stikk mot Benítez og Liverpool. Det fikk det til å koke over for spanjolen.

Da han møtte pressen i januar denne sesongen rettet han hardt skyts mot skotten.

Spanjolen hadde med seg et ark med flere punkter, som han mente beviste at Ferguson påvirket dommere, fotballautoritetene og at dem ga United fordeler.

Flere ganger under seansen gjentok Benítez ordene «det er fakta». En frase som har vist seg å følge ham til den dag i dag.

– Jeg husker at Ferguson kom under huden på Benítez den ene gangen det var fare på ferde. Benítez klikket på pressekonferansen og begynte å mase om urettferdig dømming. «Fact». Det var litt slik Fergie tok Kevin Keegan i Newcastle på 90-tallet.

– Før dette var nok Sir Alex mer opptatt av José Mourinho, sier Alsaker.

Og som i 1996, da med Kevin Keegan, kunne det se ut til at Ferguson klarte å påvirke managerrivalen nok til at det gikk ut over laget. For etter pressekonferansen spilte Liverpool uavgjort i tre strake kamper og da sesongen ble blåst av, var det United og Ferguson som løftet Premier League-trofeet.

– Tabben han gjorde var å gjøre rivaliseringen personlig. Men én gang du gjør det personlig, da har du ingen sjanse, har Ferguson skrevet i selvbiografien sin.

Husker du assistenten som skremte vettet av Ferguson?

Dette sier Benítez om pressekonferansen i dag

I intervjuet med TV 2 åpner også Rafael Benítez opp om hendelsen. Og selv om det har gått 13 år, har ikke spanjolen endret mening. Han står for det han sa under den famøse seansen i 2009.

– Det er vel den mest kjente pressekonferansen jeg har hatt. Men jeg la fram fakta, det handlet om hva United fikk og hadde. For meg handlet det om å analysere det som skjedde, det var ikke slik at jeg forsøkte å skape noe, sier Benítez til TV 2.

– Folk og media begynte å snakke om «mind games.» Men uansett hvor mye «mind games» det blir, så handler det i bunn og grunn om hva spillerne får til på banen. Det er slik realiteten er.

– Hvor viktig er «mind games» blant dere managere?

– For å være ærlig så er det mindre av det enn hva folk tror. Det er som oftest media som bygger det større enn det er. For meg handlet det kun om hva jeg kunne få ut av spillerne mine, det var der fokuset mitt var, svarer spanjolen.

Peter var klar for kamp. Så fikk han en dartpil i ansiktet

Kaller de andre for «de rike lagene» – brukte selv mer enn Ferguson

Rafael Benítez klarte aldri å vinne Premier League med Liverpool. Etter seks år i klubben forlat ham dem sommeren 2010.

Men selv om han ikke kan vise til en Premier League-tittel, klarte Benítez å skaffe seg heltestatus i Liverpool. Det gjorde han allerede etter én sesong, da Liverpool sensasjonelt snudde kampen mot AC Milan i Istanbul og vant Champions League-finalen.

– Har du tenkt mye på at du aldri vant Premier League med Liverpool?

– Man er nødt til å sette ting i riktig kontekst. Budsjettet vårt min første sesong i Liverpool var på 20 millioner pund. Hva får man for det? Hva kan man gjøre med den summen? Vi konkurrerte mot lag med langt større overgangsbudsjett, sier Benítez til TV 2.

– Vi var nødt til å treffe på alle overgangene. Se på Xabi Alonso og Luis Garcia? Hvem hadde hørt om dem før de kom til Premier League? Alle snakker om dem nå, men ingen visste hvem dem var da. Vi var nødt til å få det beste ut av dem vi signerte. Vi var nødt til å treffe i hvert overgangsvindu.

PRESTISJESIGNERING: Fernando Torres var mannen som skulle løfte Liverpool til nye høyder. Foto: PHIL NOBLE

Spanjolen har et poeng. Ifølge nettstedet Transfermarkt brukte Liverpool 3,25 milliarder kroner på spillere. Chelsea brukte 4,42 milliarder kroner, mens Manchester City brukte 3,81 milliarder kroner på spillere.

Men Manchester United var faktisk laget som brukte minst penger på spillere under perioden Benítez ledet Liverpool. Sir Alex Ferguson brukte 2,83 milliarder kroner i løpet av disse seks årene.

Selv omtaler han de andre lagene som «de rike lagene», men det spørs om ikke Benítez glemmer at pengene også satt løst i Liverpool.

– Men en gang man bommer på et storkjøp, så mister man muligheten til å kjempe mot de rike lagene. Manchester United, Chelsea og Manchester City hadde så mye penger at de kunne bomme på kjøp, men likevel løse det. Det hadde ikke vi.

– Gjør det vondt å sitte igjen uten en Premier League-tittel?

– Jeg skulle selvsagt ønske at vi klarte å vinne ligaen, men realiteten er at det var vanskelig å kjempe mot disse lagene. Jeg mener det var en sterk prestasjon at vi klarte å konkurrere mot dem og være så nære, sier Benítez.

