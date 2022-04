Mourinhos pengeråd: Her mener han Glimt bør bruke Europa-millionene

Se høydepunkter fra Roma-Bodø/Glimt øverst!

Etter et Europa-eventyr av de sjeldne sa det stopp for Bodø/Glimt mot Roma i kvartfinalen av Conference League torsdag kveld.

Roma-trener José Mourinho har den siste tiden rukket å bli en upopulær mann i Bodø med sin oppførsel og sine uttalelser. Nå kommer den karismatiske, eventuelt ukarismatiske, portugiseren med et kombinert stikk og pengeråd til nordlendingene.

For Glimt har penger å rutte med. I tillegg til store fotballopplevelser har Europa-eventyret nemlig sørget for titalls millioner inn på klubbens konto.

Allerede før Conference League-kvartfinalen på Stadio Olimpico hadde Glimt tjent over 75 millioner kroner kun i premiepenger.

Mourinho er klar på hvor han mener Conference League-rivalen bør bruke millionene:

– Jeg håper bare at Glimt, med pengene de har tjent, og med tanke på at de gjør det så bra, at de kan få vekk plastikkbanen og få på plass en skikkelig bane, sa Mourinho til Viaplay etter torsdagens returoppgjør.

Portugiseren har gjentatte ganger i forbindelse med møtene med Glimt sagt at europeisk toppfotball ikke skal spilles på kunstgress.

– Fotball skal spilles på naturgress. Ikke kunstgress. Det er en annen idrett. En helt annen idrett, sa Mourinho før kvartfinalemøtet på Aspmyra.

Mourinho-tirade mot alt og alle etter Glimt-tap

Gikk glipp av 20 millioner kroner

Tapet i Roma var tungt sportslig og en nedtur økonomisk for Glimt. Nederlaget betydde nemlig at de gule gikk glipp av en lukrativ semifinaleplass verdt 20 millioner kroner, ifølge Uefa.

Disse pengene går dermed til Roma, som kan tjene flere titalls millioner kroner til: 50 millioner kroner om de skulle vinne Conference League, 30 millioner om de skulle tape finalen.

Nå øyner Mourinho finale i Tirana, men han håper at han kan møte på Glimt i en europeisk turnering igjen en gang i fremtiden.

– Jeg håper ikke det var siste gang. Det er en nydelig by, sa Mourinho til Viaplay.

- Det kanskje kostet mer enn vi ville og trodde

Mer penger på vei til Bodø

I tillegg til premiepengene fra gruppespillet og utslagsrundene skal den såkalte markedspotten, som baserer seg på TV-rettigheter, fordeles. Verdien på denne blir ikke bestemt før etter sesongen, men Glimt kan vente seg en betydelig sum.

– Det vi skaper mens vi har sportslig fremgang er en solid plattform for fremtiden. Det gir oss en trygghet, sa Glimts sportsdirektør Frode Thomassen til TV 2 da han ble spurt om Europa-millionene etter seieren mot AZ i åttedelsfinalen.

– Vi skal fortsatt være nøkterne og bygge klubb. Hvis vi går ti år tilbake, så holdt vi på å gå konkurs. Vi skal fortsette å gjøre ting på vår måte, la han til.