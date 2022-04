Ekspert: – Vi må ta kampen i Ukraina nå, ellers kommer den nærmere

Fredag har de ukrainske styrkene stått imot russiske angrep i 50 dager. Krigen har utløst en enorm humanitær krise, ført til store sivile tap og massive ødeleggelser.

Vesten har støttet Ukraina med våpen og forsvarsmateriell, men president Volodymyr Zelenskyj har hele veien uttalt at bidragene er altfor beskjedene. Han har tryglet verdenslederne og Nato om mer hjelp for å stoppe en felles fiende.

Russland har svart at innblanding i konflikten fra Vesten, kan betyr en utvidelse av krigen og i verste fall atomkrig.

Sverre Diesen, general og tidligere forsvarssjef, mener Russland langt på vei har lykkes med å skremme Vesten fra å gå skikkelig til motangrep.

– Det er det mye som tyder på, og det reiser egentlig to spørsmål, sier han.

VÅPENSTØTTE: Tidligere forsvarssjef, Sverre Diesen, mener det er flere argumenter for å trappe opp våpenstøtten til Ukraina. Foto: Thomas Evensen / TV 2

– Et veldig stort problem

Det første spørsmålet Diesen sikter til, er hvor vidt president Vladimir Putins trusler er troverdige eller om han bløffer.

Regner han med at det er mulig å skremme Vesten fra å holde seg utenfor?

– Det er vanskelig å se at Putin vil ha noe som helst å tjene på å involvere Vesten i denne konflikten med hele det russiske forsvaret stående til halsen i problemer i Ukraina. Så det er det som utfordrer troverdigheten, sier Diesen.

Det andre spørsmålet Diesen viser til, legger til grunn at Russlands trusler er troverdige.

– Dersom vi tror at trusselen er troverdig, så sier vi egentlig samtidig at Putin ikke har respekt for artikkel fem og en gjensidig sikkerhetsgaranti, sier Diesen.

Natos artikkel fem fastslår at et angrep på ett medlemsland er et angrep på hele alliansen.

– Et angrep på et Nato-land vil utvilsomt være en situasjon som utløser artikkel fem. Hvis det faktisk er slik at Natos innbyrdes sikkerhetsgaranti ikke er troverdig i Putins øyne, har vi et veldig stort problem i Nato som går langt utover Ukraina, sier generalen.

KRIGSHANDLINGER: Vladimir Putin har en rekke ganger kalt vestlige sanksjoner og våpenstøtte til Ukraina for krigshandlinger. Foto: Leonhard Foeger / Reuters

Bløffer Putin?

Diesen tror ikke truslene til Putin er troverdige.

– Jeg tror at Putin bløffer. Derfor har vi en dobbeltgrunn til å begynne å se alvorlig på om vi skal trappe opp støtten til Ukraina, og gi dem våpen og forsyninger som de til nå ikke har fått, sier Diesen.

Tom Røseth, som er førsteamanuensis og hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høgskole, er enig.

– Vi har nok gitt Russland et spillerom ved å si at vi ikke vil involvere oss. Jeg er enig i analysene om at denne kampen bør vi ta i Ukraina nå, hvis ikke kommer den nærmere, er jeg redd, på et senere stadium, sier Røseth.

– Svært svak begrunnelse

Tidligere hærsjef Robert Mood har sagt til TV 2 at Norges forsvarsevne ved et angrep er «mindre god».

Diesen viser også til at Norge er et svært allianseavhengig land, og mener det er argument for å gi ytterligere støtte til Ukraina.

– Dersom vi skulle nekte ukrainerne våpen med henvisning til vår egen sikkerhet, når vi er fullstendig avhengig av Nato, så synes jeg det er en svært svak begrunnelse.

Diesen mener at det kan bli aktuelt å bygge opp ukrainsk evne til å håndtere flere vestlige våpen etter hvert, og at Norge bør bidra til det.

Frivillige trener til å bli ukrainske soldater utenfor hovedstaden Kyiv i januar. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

– Norge er blant de mest forsiktige

Norge har allerede gitt forsvarsmateriell og våpen til Ukraina, i liket med andre Nato-land. Ekspertene mener imidlertid at Norges bidrag, er for beskjedent.

– Vi er blant de mest forsiktige, sier Røseth.

Han mener Norge er tilbakeholdende på grunn vårt spesielle forhold til Russland.

– Vi har en balanse mellom situasjonen i Nord-Norge hvor vi har en relasjon med Russland som vi ønsker å ha ro og forsiktighet rundt, og så har vi Nato-alliansens solidaritet og bidrar med våpen i så måte, sier Røseth.

Han viser til at våpenstøtten samlet sett fra USA og EU er betydelig og viktig for Ukraina.

– Det er systemer som lett kan anvendes og trenger mindre trening. Om vi i Norge har våpen å avse, så er det et mulighetsrom å støtte uten at det får de sterke russiske reaksjonene, mener Røseth.

TRYGLER: Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj trygler Vesten om ytterligere støtte. Her fra da han talte til Stortinget. Foto: Heiko Junge / Pool / NTB

Retter kritikk mot Vesten

I sin daglige videotale, takket Zelenskyj alle Ukrainas støttespillere, samtidig som ham kom med et stikk mot Vesten.

Han sa at han over krigens løp har begynt å se mange politiske ledere i et annet lys.

Zelenskyj mente at har sett «stor sjenerøsitet» fra dem som ikke er rike, og at flere som ikke har blitt tatt på alvor av andre, har vist stor handlekraft.