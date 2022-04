Billie Eilish skal være med i «The Simpsons»

Søskenparet skal være med i en kort spesialepisode med navnet «When Billie Met Lisa», på norsk «Da Billie møtte Lisa» for Disney Plus.

Popstjerna Billie Eilish og broren Finneas skal være med i en spesialepisode av «The Simpsons». Her er de to fotografert på Oscar-utdelingen i mars, der de vant pris i kategorien for beste originallåt. Foto: Jordan Strauss / AP

I episoden møter Lisa Simpson de to mens hun leter etter et rolig sted å øve på saksofon. Søskenparet inviterer deretter Lisa til å bli med dem i studio, der de spiller sammen.

De to vant tidligere i år Oscar-pris i kategorien for beste originallåt, med «No Time To Die», som var skrevet til den siste James Bond-filmen.

MØTES: Lisa Simpson og Billie Eilish møtes i en ny episode. Foto: Disney

Episoden har premiere fredag 22. april, i samme tidsrom som artisten skal spille på festivalen Coachella.