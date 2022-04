Kraftige eksplosjoner etter at russisk flaggskip sank

Rundt midnatt meldte flere ukrainske medier og offentlige tjenestepersoner om at flyalarmene gikk i hele landet.

Det skal ha blitt hørt kraftige eksplosjoner i flere ukrainske byer, blant annet i Kyiv. Angrepene virker til å være de kraftigste i regionen rundt Ukrainas hovedstad siden russiske styrker tidligere denne måneden trakk seg ut av området, melder nyhetsbyrået Reuters.

Det kom også kun timer etter at Russland selv meldte om at skipet hadde sunket. Ukraina hevder at det skyldes et missilangrep fra deres styrker

Stort tap

Krigsskipet «Moskva» ble raskt et mål for ukrainske styrker etter at invasjonen startet, dette skriver nyhetsbyrået AP.

Skipet var blant de største og mektigste i den russiske marinen, og dette omtales derfor en stor seier for Ukraina, og et stort tap for Russland.

Mens offentlige ukrainske tjenestepersoner hevder at deres styrker sørget for at skipet sank, informerte russiske medier i går om at det skjedde som følge av en brann etterfulgt av storm ved tauing.

«Bør være stolt»

I sin tale natt til fredag sier president Volodymyr Zelenskyj at Ukraina bør være stolt over å ha overlevd 50 dager, når russerne «ga oss maks fem».

Ukrainas president Volodymys Zelenskyj under et besøk til den krigsherjede Kyiv-forstaden Butsja. Foto: Ronaldo Schemidt / AFP

– 50 dager med forsvar er en bragd. En bragd som deles mellom millioner av ukrainere, sa Zelenskyj .

Han ramset opp de mange eksemplene på hvordan ukrainske styrker har forsvart landet i løpet av de siste månedene.

– De som viste at russiske krigsskip kan seile av sted, selv om det er til havets bunn, sa han, som et av eksemplene.