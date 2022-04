Knutsen reagerer: – Går ikke an å ta det alvorlig

Roma - Bodø/Glimt 4-0 (5-2 sammenlagt)

Se målene i Sportsnyhetene øverst!

– Det var ikke trivelig. Vi kom til Colosseum og ble spist av løvene, sier Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen til Viaplay etter kampen.

Knutsen måtte se kampen fra tribuneplass etter at han barket sammen med Romas keepertrener Nuno Santos i spillertunnelen på Aspmyra etter det første oppgjøret. Treneren føler seg urettferdig behandlet.

– Fotball skal ikke være sånn. Vi er et kollektiv og vi har et team rundt laget, så jeg skal ikke bruke det som en unnskyldning i denne kampen, men det prates om fair play og mange ting, sier Knutsen, før han fortsetter:

– Keepertreneren deres fikk være med i garderoben og være ute på oppvarmingen. Det er så urimelig at det ikke går an å ta det alvorlig. Vi lærer av alt her i livet. Jeg får bare riste det av meg.

Knutsen føler han og Bodø/Glimt blir forskjellsbehandlet i forhold til Roma.

– Vi er en liten fisk i dammen her, sier Glimt-treneren.

Romas keepertrener Nuno Santos (t.v) på Aspmyra, her sammen med hovedtrener José Mourinho. Foto: Mats Torbergsen / NTB

Det var assistent Morten Kalvenes som ledet Glimt-laget fra sidelinjen. Han ble spurt om det ble ampert mellom trenerbenkene som på Aspmyra.

– Jeg så knapt til høyre, men det var sikkert ingenting å se etter. Jeg observerte ingenting, men vi fikk en tøff reise gjennom 90 minutter, så de hadde vel ingen stressende opplevelse fra sin laglederbenk, sier Kalvenes på pressekonferansen etter kampen på Stadio Olimpico.

Glimt-assistenten ble også spurt om keepertreneren til Roma.

– Nå er det sånn at jeg kommer ikke til å bli frontmann i den saken. Jeg har vært caretaker i dag, så det kommer jeg ikke til å svare på. Jeg kommer til å begrense det til kun å svare på spørsmål om kampen, sier Kalvenes.

– Det kanskje kostet mer enn vi ville og trodde

Roma gikk opp i ledelsen etter fem minutter og ledet 3-0 til pause. Til slutt sto det 4-0 etter et tidlig mål av Tammy Abraham og et hat trick av Nicolò Zaniolo.

– De har en god dag og vi har en dårlig dag. Da blir forskjellen stor. Jeg er veldig skuffet over prestasjonen vår og hvordan vi fremstår i dag, sier Knutsen.

– Vi må innrømme at denne anledningen ble for stor for oss. Vi får summere med at vi har hatt en fantastisk reise og lært fantastisk mye. Vi er skuffet nå, men det kan være at vi husker tilbake på det når vi får det litt på avstand, fortsetter han.