Barcelona - Eintracht Frankfurt 2-3 (3-4 sammenlagt)

Barcelona tapte sist en fotballkamp i januar, og kom til torsdagens kvartfinale som storfavoritter, men den suverene rekken tok en brutal slutt mot Jens Petter Hauges Eintracht Frankfurt.

Etter 1-1 i det første møtet skulle Barcelona vise seg frem foran egne fans, men allerede etter to minutters spill ble midtstopper Eric Garcia litt for ivrig, og rev ned danske Jesper Lindstrøm i feltet. Dommer Artur Dias var aldri i tvil og pekte på straffemerket.

Filip Kostic sendte målvakt Marc-André ter Stegen feil vei, og trillet inn 1-0 for Eintracht.

Like før pause sørget Rafael Santos Borré for at de tyske gjestene gikk til hvilen med en 2-0 ledelse. Midtveis i andre omgang var Kostic på farten igjen: fra skrått hold fikk serberen banket inn sitt andre for kvelden.

Filip Kostic feirer en av sine to scoringer på Camp Nou Foto: LLUIS GENE

Dramatiske sluttminutter

Barcelona kastet inn alt de hadde av offensiv kraft, og fem minutter før fulltid trodde alle på Camp Nou at Sergio Busquets hadde redusert for vertene, men den rutinerte midtbane-spilleren var noen centimeter i offside og scoringen ble annullert av videodommer.

Sergio Busquets og Ronald Araújo frustrerte etter Eintrachts tredje scoring Foto: Joan Monfort

Det skulle allikevel bli dramatisk på tampen: idet klokken passerte 90 minutter spilt på Camp Nou falt ballen perfekt for Busquets, som hamret ballen i mål fra distanse. Denne gang kunne 33-åringen juble for scoring.

Dypt inn i overtiden fortsatte dramaet da Memphis Depay satte inn 2-3 fra straffemerket.

Men flere scoringen maktet ikke den spanske giganten, og med 4-3 sammenlagt kunne Eintracht juble for en plass i semifinalen. Der venter West Ham.