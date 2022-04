Russland: «Moskva» har sunket

Det russiske nyhetsbyrået TASS melder at krigsskipet Moskva sank under tauing.

Russland meldte natt til torsdag at krigsskipet Moskva hadde fått store skader i en brann, og at ammunisjon har blitt detonert på skipet, ifølge det statlige russiske nyhetsbyrået Ria Novosti.

Torsdag kveld melder det russiske nyhetsbyrået TASS at skipet sank da det ble tauet i en storm, grunnet skader på skroget som oppstod i brannen.

– Under tauingen av «Moskva» mistet skipet stabiliteten på grunn av skade på skroget som ble påført under brannen som oppstod da ammunisjon detonerte. Under de stormfulle forholdene sank skipet, opplyser militærmyndighetene.



Russiske myndigheter opplyser om at alt mannskap ble evakuert da skipet brant.

Ukraina hevder imidlertid at brannen ble utløst etter at ukrainske styrker traff skipet med missiler.

– Neptun-missiler som vokter over Svartehavet, forårsaket svært alvorlige skader på det russiske skipet. Lenge leve Ukraina, skriver Odesa-guvernør Maksym Martsjenko på meldingstjenesten Telegram.