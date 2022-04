Europa-eventyret over: Glimt utspilt av Roma

Roma - Bodø/Glimt 4-0 (5-2 sammenlagt)

Se de tre første målene i Sportsnyhetene!

I fjerde forsøk på å slå Bodø/Glimt lyktes omsider Roma med å slå nordlendingene – og det var til gjengjeld med kalassifre.

Glimt ble filleristet av Roma og tapte 0-4.

Glimt ble dermed slått ut av Conference League-kvartfinalen med 2-5 sammenlagt.

– Det var ingen kamp. Det var ingen kamp fra første minutt. Det beste laget var for sterkt for Bodø. Gratulerer til Bodø, som spilte en fantastisk turnering ved å være i kvartfinalen mot et lag som Roma, men i dag var den eneste kampen mot betydde (av de fire de møttes) noe. Det var vinn eller forsvinn, sier Roma-trener José Mourinho til Viaplay.

Skuffelsen var stor i Glimt-leiren.

– Jeg vet ikke hvor mye jeg skal si, men det er jævlig frustrerende å føle at vi ser ned i bakken og gjemmer oss. Det er ikke bra nok. Vi snakket om å nyte opplevelsen, men det gjorde vi ikke. Vi gjemte oss. Det så ikke ut som vi ville være utpå der, sier Bodø/Glimt-spiller Ola Solbakken til Viaplay.

– Da sitter jeg igjen med en veldig dårlig og ekkel følelse, sier Solbakken.

Glimt-stopper Brede Moe var også skuffet.

– Det er knalltøft, det er ingen tvil om det. Da går vi på hodet og ræva ut. Roma var veldig mye bedre enn oss i dag. Det var litt skuffende. Vi kunne akseptert å ryke ut mot Roma hvis vi følte at vi var oppe og nikket og presterte godkjent, men i dag føler jeg at vi sviktet på alle parameterne, mens de var skikkelig påskrudde, sier Moe til Viaplay.

LANGT NEDE: Ola Solbakken og Ulrik Saltnes var skuffet over Bodø/Glimt forestilling mot Roma i Conference League-kvartfinalen. Foto: Alessandra Tarantino / AP

Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen måtte se kampen fra tribunen, da han var suspendert etter å ha havnet i håndgemeng med Romas keepertrener Nuno Santos i spillertunnelen etter forrige kamp. Assistenttrener Morten Kalvenes ledet derfor Glimt-laget fra sidelinjen.

– Glimt kan være utrolig stolte

Roma tok ledelsen ved Tammy Abraham, før Nicolo Zaniolo scoret hat trick.

– Bodø/Glimt kan være utrolig stolte over det de har levert i Europa denne sesongen. Det å prestere på et så stabilt og høyt nivå mot motstandere med langt større budsjett og ressurser forteller alt om hvor godt det jobbes på Aspmyra, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

– Roma er en gigantisk klubb sammenlignet med Bodø/Glimt når det kommet til alle mulige ting, og den fotballen de leverte i første omgang var det høy klasse over. 2-0 og 3-0 var angrepsfotball på aller høyeste nivå, og det gikk rett og slett for fort for Glimt på det grønne naturgresset i Roma, sier Mathisen.

– Vi ble passive tilskuere

Roma satte Bodø/Glimt under et voldsomt press fra første spark, og allerede før det var spilt fem minutter var vertene foran på Stadio Olimpico. En retur fra Nikita Haikin ble slått rett ut i feltet, der Tammy Abraham satte inn ledermålet.

HELTENT: José Mourinho og Roma var aggressive fra første spark mot Bodø/Glimt torsdag kveld. Foto: ALBERTO LINGRIA / REUTERS

Bodø/Glimt hadde flere gode muligheter til å doble ledelsen de neste minuttene. Romerne lyktes midtveis i omgangen da Nicolo Zaniolo ble spilt gjennom og trillet inn 2-0.

Før halvtimen var spilt kom Zaniolo med kveldens andre scoring da han med en lekker avslutning chippet inn 3-0 for Roma. På tribunen ristet suspenderte Kjetil Knutsen på hodet, tok seg til pannen og så rett ned i bordet.

– Vi ble veldig passive og statistiske. Vi ble passive tilskuere. Kampen kom aldri helt i gang, så det er skuffende, sa Bodø/Glimt-kaptein Ulrik Saltnes til Viaplay i pausen.

Håpet knust like etter pause

Andre omgang var kun spilt noen få minutter da all håp var ute for Bodø/Glimt. Bryan Cristante fant Zaniolo ute til høyre. Marius Høibråten klarte ikke å bryte foran Roma-spilleren, som fikk kontroll på ballen og banket inn 4-0.

HAT TRICK-HELT: Nicolo Zaniolo scoret tre mål for Roma etter at Tammy Abraham sendte italienerne i en tidlig ledelse i 4-0-seieren mot Bodø/Glimt på Stadio Olimpico torsdag kveld. Foto: Fabrizio Corradetti / ipa-agency

Store deler av andre omgang ble som en transportetappe for Roma, som trygget inn 4-0-seieren og avansement til semifinalen.

– I kveld ble Roma mange hakk for store, og i første omgang fyrte Roma på alle sylindere. De var skjerpet, motiverte og også litt forbanna etter det som skjedde i Bodø i det første oppgjøret. At Roma går videre var jo som ventet, og med dette unngår Mourinho en pinlig exit, sier Jesper Mathisen.

– Hjemmepublikumet, Mourinho og samtlige Roma-spillere var ute etter revansj, og den fikk de så til de grader, sier TV 2s fotballekspert.

Roma møter Leicester i Conference League-semifinalen.