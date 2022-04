Vil forlenge med Kristoff: – Håper vi kommer til enighet

Flere hevet øyenbrynene da Alexander Kristoff før årets sesong byttet ut storlaget UAE-Team Emirates med det mindre og mer ukjente belgiske laget Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux.

En kontrakt på bare 12 måneder vitnet også om at begge partene ville se an hvordan samarbeidet fungerte før de forpliktet seg til noe lengre.

Fire måneder inn i 2022 er begge partene fornøyde med hverandre.

– Jeg trives godt her. Jeg har fått en «ny vår», er det ikke det man kaller det? Jeg ser for meg å fortsette her, egentlig, så får vi se om de tenker det samme eller ikke, sier Kristoff før Paris-Roubaix.

– Tror han vil fortsette karrieren

Våren har resultert i to triumfer og en rekke gode plasseringer for nordmannen.

Det får naturligvis lagsjef Aike Visbeek til å smile.

– Han har vist veldig sterk form. Vi er veldig fornøyd med våren som lag, og Alexander har blitt bedre og bedre, sier svensken.

– Har dere lyst til å beholde ham også etter 2022?

– Jeg håper vi kan beholde ham. Jeg har sagt at vi skal prate sammen etter Paris-Roubaix.

En eventuell ny avtale med Intermarché kan fort bli Kristoffs siste, all den tiden han fyller 35 til sommeren.

– Han virker veldig motivert, og jeg tror han vil fortsette karrieren. Han trives bra og er fornøyd med å være tilbake i kampen igjen i klassikerne. Jeg håper vi kommer til enighet og kan fortsette denne reisen. Det har vært bra for ham, for oss, og jeg tror det er bra for de andre også, sier Visbeek.

Lagsjefen tror på topp fem-plassering

Lagsjefen tror en topp fem-plassering er realistisk for Kristoff i Roubaix på søndag, og hovedpersonen melder om både god form og god helse etter å ha vært småforkjølet og hatt en vond hals de siste ukene.

– Jeg følte meg ganske bra på brosteinen i dag (torsdag). Jeg tror helsa og formen er bra. Jeg følte meg bra i forrige ritt, men det er jo en liten stund siden nå, sier han.

– Hva er realistisk å få til på søndag?

– Jeg tror jeg kan gjøre mitt beste Paris-Roubaix noensinne. Sykkelen er bra, laget er bra, så får vi se hvor bra de andre er.