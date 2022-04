«Beatles»-terrorist funnet skyldig i bortføring og drap

El Shafee Elsheikh (33) er dømt for å ha deltatt i drapene på blant andre to journalister.

Terrornettverket, som på grunn av sin britiske dialekt kalles «The Beatles», vakte stor oppstandelse da de publiserte videoer av at de henrettet de amerikanske journalistene James Foley og Steven Sotloff.

I videoen som viser halshuggingen blir Foley først tvunget til å lese opp en beskjed til USA, der han sa at det var president Barack Obamas skyld at han mistet livet.

Torsdag er 33 år gamle El Shafee Elsheikh funnet skyldig i bortføring og drap på til sammen fire amerikanere.

Drepte nordmann

Ifølge amerikanske myndigheter likviderte «The Beatles» minst 27 gisler, deriblant norske Ole Johan Grimsgaard-Ofstad. Han ble tatt til fange og drept av terrorgruppen i 2015.

El Shafee Elsheikh har vært i amerikansk varetekt siden oktober 2019, etter at han sammen med Alexanda Kotey ble tatt til fange av en kurdiskledet og amerikanskstøttet milits under offensiven mot IS i Syria året før.

Begge var tidligere britiske statsborgere. Amerikanske myndigheter har inngått en avtale med Storbritannia om å stille dem for retten i USA, noe som innebærer at de ikke kan dømmes til døden.

«The Beatles»

Det var gruppens gisler som ga dem kallenavnet og som døpte de fire medlemmene John, Paul, George og Ringo etter popgruppas medlemmer. Dette fordi de snakket sammen på engelsk og knapt nok behersket arabisk.

Elsheikh hadde kallenavnet «Jihadi George».

Mest kjent ble «John», som britiske medier døpte «Jihadi John» og som britisk og amerikansk etterretning identifiserte som den kuwaitiskfødte briten Mohammed Emwazi. Han ble drept i et flyangrep i 2015.