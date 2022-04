Alexander Kristoff er optimistisk før han for 12. gang skal forsøke å knekke koden i «Helvetet i nord» - men spiller samtidig ned sitt eget favorittstempel.

Med Thor Hushovd og Alexander Kristoff i spissen har Norge de siste 20 årene vunnet alt fra VM, til EM, til Milano-Sanremo, til Flandern rundt, til Gent-Wevelgem, til grønn trøye i Tour de France og etapper i alle de store etapperittene.

Paris-Roubaix har imidlertid alltid gått skeis.

Kristoff drar imidlertid på det når han blir spurt om det hviler en forbannelse over Norge i «Helvetet i nord».

– Njæi. Jeg tror det er mange som har uhell her. Men det handler vel om å være sterk nok til å rette opp de uhellene man har. Det har ikke jeg vært hittil. Jeg var topp ti de gangene jeg ikke hadde uhell, men alle andre år har jeg blitt hindret av teknisk trøbbel, sier han etter å ha rekognosert så godt som hele løypa i løpet av seks timer på torsdag.

Han er fornøyd: Helsa er upåklagelig, formen likeså, og han punkterte ikke én eneste gang i løpet av den 200 kilometer lange treningsturen over brosteinen i Nord-Frankrike.

– Jeg tror jeg kan gjøre mitt beste Paris-Roubaix noensinne. Sykkelen er bra, laget er bra, så får vi se hvor bra de andre er, sier han.

– Er det lov å håpe på seier?

– Man kan alltids håpe. Jeg regner ikke med det, men mitt beste resultat er jo en niendeplass. Er jeg bedre enn det, så er jeg fort med i seierskampen.

– Hadde vært stort med et Monument til i bagasjen

De fleste sykkelkjennere har flyttet Kristoffs navn nærmere og nærmere toppen av listen over favoritter til Paris-Roubaix de siste ukene.

10.plassen i Flandern rundt var solid, og soloseieren i Scheldeprijs tre dager senere vakte oppsikt.

34-åringen sier han har fått en «ny vår», men er likevel ikke helt med på at han bør nevnes i samme åndedrag som Mathieu Van der Poel, Wout Van Aert, Kasper Asgreen og Mads Pedersen.

– Det er mest i Norge jeg blir nevnt som en favoritt! Jeg er nok mer en outsider andre steder, sier han og ler.

– Er Paris-Roubaix på «bucket lista» di?

– Hehe. Jeg kommer nok ikke til å sykle helt til jeg får krysset av det rittet her på lista, for det kan bli vanskelig, men det hadde vært stort å ta med seg et Monument til i bagasjen. Jeg skal prøve på det.

Varsler offensiv taktikk

Kristoff har to Monumenter (sykkelsportens fem største endagsritt, journ. anm.) fra før i bagasjen: Flandern rundt og Milano-Sanremo.

I Paris-Roubaix har han dog «bare» en niende - og en tiendeplass å vise til.

Velt og teknisk trøbbel har gang på gang hindret Kristoff, som så mange andre, i jakten på brosteinstrofeet.

Et av alternativene kan være å komme de uunngåelige veltene i feltet i forkjøpet med å komme seg av gårde i mindre grupper før selve finalen - en taktikk som blant annet fungerte til gagns på vei til seier i Gent-Wevelgem i 2019.

I Scheldeprijs forrige uke gjorde han noe så sjeldent som å gå solo til mål i stedet for å vinne fra en spurt - for første gang siden etappe 3 av Ringerike GP tilbake i 2009.

– Jeg har spurta litt dårlig i det siste, så det er nok bedre å komme seg løs i en litt mindre gruppe. Jeg tror det er best om jeg er litt offensiv og kommer litt i forkant, men man må ha bein til det også, sier han.

– Hvordan var det å vinne solo i Scheldeprijs?

– Det er mer adrenalin enn å vinne i en spurt. Man kan nyte det litt mer, men samtidig vet man jo hva som skjer. Så det er ikke så spennende!