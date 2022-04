Store opptøyer i Sverige etter protest mot høyreekstremist

Den danske høyreekstremisten Rasmus Paludan har meldt at han torsdag vil brenne en koran. Som følge av dette har det oppstått store opptøyer i Linköping i Sverige torsdag ettermiddag.

Paludan er partileder for det danske høyreekstreme partiet Stram kurs.

Ifølge svensk politi har folk kastet stein mot politiet og politibiler. Det skal ha bli gjort skade på bilene. En av bilene skal ha brannskader.

Tre politibetjenter er sendt til sykehus og flere personer er arrestert, melder Expressen.

– Det finnes individer på stedet som er maskert og kaster stein mot politiet, skriver politiet.

To av politibetjentene som er kjørt til sykehus er lettere skadet. Skadeomfanget til den tredje er ukjent. Totalt fem personer er varetektsfengslet for ordensforstyrrelser og to personer er pågrepet for voldelige opptøyer.

Paludan skulle etter planen holde en tale klokken 15:30, men han har enda ikke kunnet startet.

Ifølge Expressen har situasjonen roet seg noe og politiet har trukket seg ut av sitasjonen.

– Vi ønsker ikke konfrontasjoner og havne i voldelige situasjoner, sier pressetalsperson i politiet Åsa Willsund.