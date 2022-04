Glimt-supporter vekker oppsikt

Blant de mange Bodø/Glimt-supporterne som har tatt turen til Roma, er Mikael Antonsen Ytterstad. På seg har han en drakt som vekker oppsikt.

På ryggen står det «Mourinho 61» – en påminnelse på Roma og José Mourinhos 1-6-tap på Aspmyra i fjor høst.

La Repubblica-journalist Matteo Pinci har delt et bilde av Ytterstad på Twitter, som igjen har blitt delt videre og fått mange kommentarer. Det har også resultert i en artikkel i den spanske storavisen Marca.

– Jeg hadde bare 2020-drakten – serievinner-drakten. Da vi var videre i Europa, måtte jeg ha ny drakt. Vi vant 6-1 mot Roma, så da ble det «Mourinho 61.» Bedre blir det ikke, forteller Mikael Antonsen Ytterstad til TV 2 i Roma.

– Bare erfart kjærlighet

I kommentarfeltet er det imidlertid ikke alle som setter pris på Glimt-supporterens lille stikk, for det har kommet noen trusler.

– Jeg tror går litt på stoltheten til Roma-fansen at en liten klubb som Bodø/Glimt fra en by med 50.000 innbyggere slått dem 6-1, spilt 2-2 i Roma og så 2-1 på Aspmyra igjen. Vi har ikke tapt mot Roma. Da er det noen som ikke kan annet enn å gå til trusler, sier Ytterstad.

– Man skal ha respekt for andre supportere. Jeg har bare smilefjes, og alle her er glade. Jeg har bare erfart kjærlighet her, sier han.

KLARE FOR KAMP: Opptil to tusen Bodø/Glimt-supportere har tatt turen til Roma for å se Conference League-kvartfinalen mot Roma torsdag kveld. Foto: Morten Asbjørnsen, TV 2

Bodø/Glimt har vært ute og oppfordret supporterne om å holde sammen og blende inn med andre turister før kampstart på Stadio Olimpico. Ytterstad ikledd Glimt-drakt med Mourinho-stikk har også tatt noen forholdsregler.

– Jeg har en jakke rundt livet, så jeg tar den på når jeg tar taxi og sånt. Jeg har respekt for dem. Hotellet er nabo med politistasjonen. Men her på Shamrock (pub i Roma) er det gult som gjelder, sier han.

Glimt-fansen med tusenvis av Knutsen-masker

– Inni hodet på Roma

Bodø/Glimt har en 2-1-ledelse å gå på fra første kamp. Håndgemeng mellom Glimt-trener Kjetil Knutsen og Romas keepertrener Nuno Santos i spillertunnelen etter kampslutt har skrudd opp temperaturen før returen.

– Det er helt sykt å være så inni hodet på dem at de går til angrep på hovedtreneren vår for å ha en sjanse. Det er helt sykt. Dette er bare gøy, sier Ytterstad.

Både Knutsen og Santos er suspendert til torsdagens returoppgjør.

OPPVARMINGEN: Bodø/Glimt-supportere lader opp til returoppgjøret mot Roma på puben Shamrock. Foto: Morten Asbjørnsen, TV 2

Glimt-supporteren mener favorittlaget har ingenting å tape mot Roma.

– Alt er bonus. Alt fra gruppespill og videre er bonus. Jeg håper det kan bli uavgjort, sier Ytterstad.

– Om det blir 0-5-tap, går jeg hjem med hevet hode. Vi skal synge og rope til spillerne. Vi har ingenting å tape, sier han.