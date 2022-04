Puster Macron i nakken - men dette stikker kjepper i hjulene hennes

Marine Le Pen fortsetter å puste Emmanuel Macron i nakken. Nå gjør Frankrikes presidentkandidat alt hun kan for å dysse ned sin tilknytning til Putin.

– Det burde ikke være mulig at Frankrike blir allierte med Putin igjen - etter alt som har skjedd, sier Aline Le bail Kremer til AFP da hun blir spurt om sine tanker om Marine Le Pen.

Kremer, som er medlem av en støtteorganisasjon for Ukraina, har tatt til gaten for å demonstrere mot Frankrikes presidentkandidat: Høyrepopulisten Marine Le Pen.

KAN BLI PRESIDENT: Marine Le Pen kan bli ny president i Frankrike. Foto: Francois Mori/ AP

Flere aktivister, fra ytre venstre, har de siste dagene demonstrert mot presidentkandidaten, som er Emmanuel Macrons argeste konkurrent.

Le Pen er kjent for å være skeptisk til EU og har truet med å trekke Frankrike ut av Nato. Høyrepopulisten kom på en sikker andreplass i den første valgrunden i Frankrike og puster sittende president Emmanuel Macron i nakken.

– Jeg skal få orden på Frankrike innen de neste fem årene, sa Le Pen i en tale til sine støttespillere etter første valgrunde.

Brukte bilde med Putin i valgkamp

Russlands krig i Ukraina har påvirket og preget flere valgkamper i Europa. I Ungarn mener flere eksperter at landets statsminister brukte krigen til sin fordel.

I Frankrike har presidentkandidat Le Pen fått problemer med sin tilknytning til Kreml. Partiet hennes brukte et bilde av Le Pen og Russlands president Vladimir Putin i en valgkampbrosjyre.

Før den avgjørende stemmerunden har bildet fra 2017 av de to lederne, som poserer i Moskva, florert på sosiale medier.

VALGKAMP: Frankrikes presidentkandidat Marine Le Pen møtte Russlands president Vladimir Putin i Moskva i 2017. Foto: Mikhail Klimentyev/ Sputnik via AP

Bildet skal ha vært brukt for å fremheve Le Pens internasjonale status med bilder av henne sammen med ulike verdensledere. Partiet hennes, nasjonal samling, har blitt anklaget for å forsøke å ødelegge den åtte sider lange brosjyren, som ifølge The Guardian er distribuert i 1,2 millioner eksemplarer.

For etter at Russland invaderte Ukraina har hun slitt med å riste av seg «imaget» som støttespiller av Kreml.

VIL VINNE: Marine Le Pen har lenge hatt et mål om å vinne årets presidentvalg i Frankrike. Foto: Christian Hartmann/ Reuters

I valgkampen i 2017 besøkte hun Russland flere ganger. I 2014 fikk hun et lån fra en russisk bank for å drive valgkamp. Under årets valg har pipen fått en annen lyd.

Hun har hele tiden fordømt invasjonen. Samtidig føler hun seg urettferdig behandlet og hevder hun har endret sine holdninger til Kreml.

Hun støtter Vestens sanksjoner mot Russland, men har sagt at hun ikke vil sanksjonere landet når det gjelder forsyninger av olje og gass.

Onsdag sa Le Pen at hun delte Macrons ønske om å «binde Russland til Europa igjen», da han inviterte Putin til Versailles-palasset i 2017 og til sin sommerresidens i Brégançon to år senere, skriver Politico.

SAMARBEID: Presidentkandidat i Frankrike Marine Le Pen sammen med Ungarns statsminister Viktor Orban. Foto: Wojtek Radwanski/ AFP

For å finansiere årets valgkamp har hun imidlertid lånt penger fra Ungarn, skriver nyhetsnettstedet Euractiv.

Hun har flere ganger deltatt på politiske arrangementer til støtte for den høyrepopulistiske statsministeren i Ungarn, Viktor Orban - som nylig ble valgt inn i sin fjerde presidentperiode.

Ikke avgjort

Den avgjørende valgrunden i Frankrike går av stabelen søndag 24. april. Valget står mellom sittende president Emmanuel Macron og utfordreren Marine Le Pen.

Foreløpig meningsmålinger viser en ledelse til Macron, men valget ligger an til å bli svært jevnt. I alt 12 kandidater stilte i første valgrunde. Flere av de tapende kandidatene har oppfordret tilhengerne sine til å stemme på Macron.

VALG: Frankrikes president Emmanuel Macron stiller til gjenvalg. Foto: Benoit Tessier/ Reuters

Men, skal det være mulig for Macron å bli sittende ved makten - må han mobilisere og overbevise et mye større spekter av velgere enn han har gjort tidligere.

Venstreorienterte Jean-Luc Mélenchon kom på tredjeplass i søndagens valg. Han har oppfordret tilhengerne sine til ikke å gi «en eneste stemme» til Le Pen i andre runde. Til NTB forteller Frankrike-ekspert Franck Orban og førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold at det ikke nødvendigvis betyr at de vil stemme på ham.

Årets valg har nemlig hatt en svært lav valgdeltakelse.

– De fleste vil holde seg vekk, og det kan tippe hele lasset for Macron, sier Orban til NTB.

Fakta om Emmanuel Macron * Født 1977 i Amiens i Nord-Frankrike. * Vant presidentvalget i 2017 med 66,1 prosent av stemmene. Han var da 39 år gammel. Motkandidaten Marine Le Pen fikk 33,9 prosent. * Har studert filosofi, statsvitenskap og offentlig administrasjon. * Har jobbet i investeringsbanken Rothschild. * Økonomisk rådgiver for den sosialistiske president François Hollande fra 2012–2014. Deretter økonomi- og industriminister. * Startet den lyseblå bevegelsen En marche! (På vei!) i 2016, som rett etter presidentvalget skiftet navn til La République en Marche! – Republikken på vei. * Lanserte seg selv som sentrumskandidat, men har under sin første periode som president beveget seg mer mot høyre. * Perioden har vært preget av protestbevegelsen De gule vestene, høye strømpriser og koronapandemi. * Han har markert seg som en sterk forsvarer av at Europa må bygge opp sitt eget forsvar og vist sterk misnøye med Nato. * Han har trukket franske soldater ut av Mali etter over ni års tilstedeværelse. De ble sendt dit for å kjempe mot militante islamister, men opprøret har siden spredt seg. * Under Macron har Frankrike også opplevd flere terrorangrep, som drapet på en lærer som hadde undervist om Muhammed-karikaturene. * Han har ennå ikke greid å gjennomføre ett av sine mest markante valgløfter, å øke pensjonsalderen fra 62 til 65 år, på grunn av kraftig motstand fra fagbevegelsen. Han har lovet å oppfylle løftet hvis han blir gjenvalgt. * Gift med Brigitte Trogneux. Kilde: NTB