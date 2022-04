Kritikken hagler mot Simeone: – Oser hykleri

Det kokte på Wanda Metropolitano i sluttminuttene av Champions League-kvartfinalen mellom Atlético Madrid og Manchester City. Stygge taklinger, lugging, rødt kort, tumulter og ville protester var noe av det tilskuerne fikk se.

Og en av de aller mest kokende var Atlético-trener Diego Simeone.

– Jeg tror aldri jeg har sett maken, sa TV 2-kommentator Øyvind Alsaker da bildene viste Diego Simeone ute på banen i løpet av overtidsminuttene.

– Det blir antagelig ingen vinner av å være en god taper, men Diego Simeone er alt annet enn det. Han taper ikke bare semifinaleplassen, men han taper også litt ansikt i disse sluttminuttene, fortsatte Alsaker.

Kritikken har haglet mot Atlético Madrid og Simeones oppførsel etter kampen. TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt mente spanjolene krysset en grense.

I BT-studio kalte tidligere Manchester United-spiller Rio Ferdinand oppførselen usmakelig, mens eks-lagkompis Owen Hargreaves mente det var skammelig.

Fullt kaos i Madrid: – Ti politifolk ble tilkalt til spillertunnelen

– Ingen forbrytelse mot fotballen

Tidligere Liverpool-stopper Jamie Carragher tar imidlertid Simeone og Atlético i forsvar i torsdagens palte i avisen The Telegraph.

– Kritikken som overskygger ham og laget i dag oser hykleri, mener han.

– Hvorfor ønsker noen å gjøre alle fotballkamper helt rene? Etter hvert som sporten har utvikler seg, har det med rette blitt bedre beskyttelse av spillerne, og stygge taklinger gir lange utestengelser. Det er så mange dommere og kameraer, så det er ikke så mye å slippe unna med. Jeg må innrømme at luggingen av Jack Grealish moret meg mer enn det rystet meg. Det er ikke for å godta det, men det var ingen forbrytelse mot fotballen, fortsetter Carragher.

Carragher mener reaksjonene på Atléticos oppførsel er overdrevne. Han mener det ikke var noen karrieretruende taklinger eller juks.

FORSVARER SIMEONE: Liverpool-legenden, Sky Sports-ekspert og The Telegraph-spaltist Jamie Carragher. Foto: Adam Davy

– Denne type forestilling var mer vanlig for 20 år siden. Da ville en trener for et underlegent lag prøve å gjøre livet så ubehagelig som mulig for motstanderen. Hvis du skal nekte Simeone å gjøre det, vil det bety at utfallet på kampen er klart før avspark, mener han.

Carragher mener Liverpool gjorde det samme i 2004/2005-sesongen for å slå Chelsea i Champions League-semifinalen, og at José Mourinho brukte lignende metoder for sitt Real Madrid mot Pep Guardiolas Barcelona.

I spillertunnelen etter kampen oppsto det også tumulter mellom lagene.

– Begge oppførte seg like møkkete

TV 2s fotballekspert Morten Langli mener begge lagene gikk over streken.

– Er det kult å rulle rundt som Foden i et forsøk på å dra seg inn på banen? Er det tøft å legge igjen en etterslenger som Felipe? Nekte å gå av når man får rødt? Er det stilig å lugge som Savic? Begge lag oppførte seg like møkkete i går. Milevis unna fair play, skriver Langli på Twitter.

– Men det viser seg når det står mye på spill, så kastes alle edle motiver på dør. Og de som oppfører seg langt unna fair play, hylles som helter. For de gjør alt for å vinne bla bla. Et det en slik sport vi vil ha? Er æreskodeksen for svak i fotball? Reglementet for dårlig? fortsetter Langli.

TV 2s ekspert mener det må tas et oppgjør med «dritten.»

– Hvorfor skal fotball og spillerne oppføre seg dårligere enn de som utøver håndball og hockey? Få lettere vondt? Hvorfor har vi kommet ditt i fotball, at det å bevisst bryte regler/ha dårlig oppførsel, hylles og er blitt normalen?

Manchester City-manager Pep Guardiola var taus om bråket i Madrid.

– Det er de regjerende mesterne i Spania, og de spiller med energi. I andre omgang var de bedre enn oss, og vi var heldige som ikke slapp inn. Før pause skapte vi sjanser, og det er totalt sett fortjent at vi er i semifinalen, sier han.

Atlético-trener Diego Simeone innrømmet at det ikke var pent.

– Jeg skjønner at det blir bråk. Når noe betyr så mye og man er så nær, tar følelsene over. Det ser ikke pent ut, men det er også det vakre med fotballen – at ting betyr noe, sier argentineren.