Sexekspert: – Største «killeren» for orgasme

En bevisstgjøring kan være med på å bidra til orgasme i lang tid fremover. Enkelte sexstillinger stikker av som klare vinnere for å komme i mål.

Gjennom flere generasjoner har vi fått høre at de fleste kvinner ikke kan oppnå vaginal orgasme.

Det er kun en av tre som får det til. De resterende er nødt til å få klitorisstimuli for å oppnå samme nytelsen.

– Disse tallene er eldgamle, og lite vits i å trekke frem, sier spesialist i sexologisk rådgivning Siv Gamnes til TV 2.

SEXOLOG: Siv Gamnes har flere ess i ermet når det gjelder tips og triks til å få orgasme. Foto: Privat.

Hun har derimot en rekke andre tips og triks for å muliggjøre orgasme for folk flest inne på soverommet.

Treffsikre sexstillinger

Det er liten tvil om at klitoris- og vaginalorgasmer henger tett sammen. Det er nemlig mye som tyder på at alle orgasmer er en form for klitorisorgasme.

Kroppen er designet for å kunne gi nytelse, og derfor kan alle kvinner få orgasme under samleie.

– De stillingene der klitoris er tilgjengelig enten for egen hånd eller partner sin hånd kan være fine, sier Gamnes.

I denne sammenheng trekker hun frem sexstillinger som «doggy style», ligge i skje eller at kvinnen sitter på toppen som klare favoritter.

Dersom bruk av fingre ikke faller i smak, har den erfarne sexologen selvsagt andre løsninger.

TIPS I SENGA: Det er kun fantasien som setter grenser. Foto: Sara Johannessen Meek / NTB

– God bevegelse der klitoris gnikkes mot partner sitt underliv kan gjøre underverk, sier hun.

Dette fungerer som en form for «tørrjokking».

Økt kåthet

Til tross for flere gode sexstillinger som kan fungere som en hjelpende hånd på veien mot orgasme, understreker Gamnes enkelte forutsetninger som vil være avgjørende.

Den første og mest nødvendige for å kunne oppnå en orgasme er lyst. Dersom sexlysten ikke er til stede, er det nærmest umulig å få det til.

– Det gjelder å finne ut hva som skal til for å øke kåtheten. Dette er nemlig med på å bygge opp til orgasme. Gjør det som intuitivt føles godt der og da, sier Gamnes.

FLERE FAKTORER: Det er ifølge Gamnes flere faktorer som må være på plass for at det å oppnå en orgasme skal la seg gjøre. Foto: Frank May / NTB

Hun mener man kommer langt med å ha et åpent sinn, være nysgjerrig og undersøkende.

– Øv deg på å finne ut hvordan kroppen kan få orgasme uten masse hjelpemidler. Jeg pleier å si at folk ikke er født med en seksualitet som avhenger av en Womanizer eller dildo, sier sexologen og fortsetter:

– Det kan likevel være kjekt å ha for variasjon innimellom.

Typiske tabber

Likevel er det flere feiltrinn som kan medføre tap på målstreken. Disse er ifølge Gamnes nokså vanlige.

– Frigjør deg fra såkalte «oppskrifter». Det virker bare hemmende, sier hun.

Det er fordi man låser seg til en viss måte å gjøre det på. Dersom det da ikke går som planlagt, er det lett at man føler seg mislykket.

I tillegg er man nødt til å legge fra seg prestasjonspresset.

– Ikke tenk at nå må du få en orgasme. Det er den største «killeren». Dette gjelder også fra partneren sin side, sier Gamnes.

– Det kan virker både masete og forstyrrende. Da blir det langt vanskeligere å oppnå målet.

Det er ifølge sexologen en konsekvens av at flere menn har en tendens til å måle sin manndom og deres ferdigheter i sengen basert på om de lykkes i å få kvinnen til å få orgasme.