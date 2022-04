To menn pågrepet og siktet for kroppsskade med skrutrekker

I Tønsberg er to menn er pågrepet og siktet for kroppsskade med skrutrekker, og for å ha tent på en bil der det satt en person

En mann i slutten av 20-årene og en annen mann i slutten av 40-årene er pågrepet og siktet for kroppsskade med skrutrekker i Tønsberg, opplyser Sør-Øst politidistrikt.

Mennene er også siktet for å ha helt bensin på en bil og tent på denne, mens det satt en person i bilen.

– Det er i alle fall to fornærmet, men det kan være flere. Vi vet ikke hva som har skjedd og hva som er grunnen. Det vi vet er at de var på et sted først og dro til et annet sted etterpå., sier operasjonsleder Jan Kristian Johnsrud til TV 2.

Han forteller at situasjonen er uoversiktlig.

– Vi tror vi har kontroll på gjerningsmennene, men det overrasker meg ikke om det er flere.

Av de to som er fornærmet i hendelsen, er én mann sendt til sykehus for behandling for stikkskader.

– Jeg tror ikke han har alvorlige skader. Han har fått flere stikk som ikke er dype. Det er mer sånn overflatestikk, men så er det jo slik at stikkskader kan noen ganger være dypere enn de ser ut som.

Saken er anmeldt og vil bli etterforsket av politiet, som fikk melding om hendelsen klokken 06.25.

Saken oppdateres!