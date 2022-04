Irena ble kvalm da hun så meldingen fra mannen – nå advarer politiet

Politiet frykter at kvinnelige flyktninger fra Ukraina er ekstra utsatt for utnyttelse og seksuelle overgrep. Ukrainske Irena Dahl reagerte kraftig da hun så meldingene fra en mann som egentlig skulle hjelpe henne.

Siden krigen i Ukraina brøt ut i slutten av februar har det kommet over 12.700 ukrainske flyktninger til Norge.

De aller fleste er kvinner og barn som har flyktet fra krig og tragedie. Mange kjenner nesten ingen i Norge og noen snakker verken norsk eller engelsk.

Ukrainske Irena Dahl har bodd i Norge i 12 år og synes det er flott å se at mange nordmenn har gjort alt de kan for å hjelpe flyktningene.

Hun ble derfor sjokkert da hun fikk en svært upassende forespørsel fra en mann som skulle hjelpe med å finne bolig til moren.

– Jeg blir utrolig provosert. Dette er ikke en måte å skaffe seg et forhold eller gratis hushjelp. Dette er sårbare kvinner som har flyktet fra krig, sier Dahl.

MELDINGEN: Etter å ha sendt noen meldinger frem og tilbake skrev mannen en lang melding der han innrømmet hva han egentlig var ute etter. Foto: Christine Skarstein Olsen / TV 2

Merket at noe skurret

Da krigen brøt ut, flyktet Dahls mor fra Mykolaiv i Ukraina til Oslo i Norge. Dahl bor i en liten leilighet og har derfor vært på jakt etter en egen leilighet til moren, som hittil har måttet sove på en madrass på gulvet.

– Jeg la ut et innlegg på Facebook og fikk kontakt med flere som ville hjelpe, sier Dahl.

En av dem som virket ivrig etter å hjelpe var en mann som var bosatt på Østlandet. Det tok likevel ikke lang tid før Dahl reagerte på noen av spørsmålene mannen stilte.

– Jeg synes alt var litt rart. Han var veldig opptatt av at hun måtte være ukrainsk og lurte på hvor gammel hun var og om hun var alene, sier Dahl.

Etter noen meldinger frem og tilbake skriver mannen at han vil være helt ærlig. Han har vært singel en stund og vil gjerne finne noen han kan bo med og dele livet med.

FORHOLD: Mannen skriver at han vil finne en ukrainsk dame han kan bli sammen med. Foto: Privat

«Jeg tenker å bli kjent med en dame fra Ukraina som vil bo i Norge og ha et godt forhold med en man», skriver han til Dahl.

– Jeg ble veldig opprørt. Ikke bare på vegne av min mor, men på vegne av alle ukrainske flyktninger, sier Dahl.

Har sendt melding til flere

Ettersom Dahl snakker flytende norsk og kjenner det norske samfunnet godt, forsto hun raskt at mannen prøvde å utnytte moren.

Hun er likevel redd for at mange ukrainske flyktninger som ikke har et nettverk i Norge fort kan bli utnyttet.

– Det er veldig lett å misforstå, spesielt når man er i en sårbar situasjon, sier Dahl.

Vanligvis jobber hun i Nav, men på grunn av krigen har Dahl begynt som informasjonsmedarbeider på ankomstsenteret på Råde. Gjennom jobben har hun sett hvor sårbare mange flyktninger er.

For å advare andre kvinner delte hun tidligere denne uken et bilde av samtalen i en gruppe for ukrainske flyktninger.

BEKYMRET: Dahl frykter at mange kvinner kan bli utnyttet av menn som utgir seg for å hjelpe. Foto: Christine Skarstein Olsen / TV 2

Der skrev en annen kvinne at hun også hadde fått meldinger fra samme mann.

– Det som bekymrer meg er at noen kvinner kanskje vil vurdere tilbudet hans fordi de ikke vet at de kan få hjelp andre steder, sier Dahl.

Alvorlig situasjon

Politiet frykter nå at flere kriminelle ønsker å utnytte sårbare flyktninger som trenger hjelp og bosted.

– Vi ser veldig alvorlig på dette og har derfor økt vår oppmerksomhet rettet mot denne bekymringen og jobber aktivt med tiltak, sier Harald Nilssen, stabssjef i Oslo politidistrikt.

Den samme bekymringen har man også i Vest politidistrikt.

GODT SYSTEM: Dersom det avdekkes overgrep eller utnyttelse har politiet i Oslo gode systemer for å håndtere dette, sier stabssjefen. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Vi får en god del tips, både en del sikre opplysninger og litt mer usikre opplysninger som bekrefter det som også Oslo har fått, sier politiinspektør Tore Salvesen.

De har hittil ikke hatt noen konkrete saker som har blitt anmeldt, men jobber aktivt med alle tips de får inn.

– Det er en alvorlig situasjon. Vi må tenke på at dette er kvinner og barn som allerede har opplevd traumatiske hendelser i hjemstedet sitt. Å komme til et helt nytt land og på nytt risikere å bli utsatt for overgrep, er svært alvorlig, sier Salvesen.

Har iverksatt flere tiltak

I begge politidistriktene har man nå tatt grep for å hindre at flyktningene skal oppleve ubehagelige hendelser.

UTFORDRENDE: Tore Salvesen sier at det er utfordrende arbeid, men at det har satt av store ressurser. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

– Det er iverksatt et arbeid på tvers av etater for å kunne forebygge og avdekke tilfeller av seksuelle overgrep og utnyttelse av flyktningene, sier Harald Nilssen i Oslo-politiet.

En viktig del av dette arbeidet er å kartlegge det som skjer på internett.

– Vi ser større aktivitet på nettet også med tanke på den type overgrep og planlegging av kriminalitet. Så det er noe vi følger nøye med på, sier Tore Salvesen.

– Ikke alle har gode intensjoner

Også Røde Kors er bekymret for de sårbare flyktninger, spesielt de som bor i private hjem hos folk de ikke kjenner.

– Det er ikke alle som tilbyr husly og transport som nødvendigvis har gode intensjoner. Derfor er det viktig at hjelpearbeid går gjennom etablerte organisasjoner med gode rutiner, sier Ingvill Alisøy-Gjerløw, leder for humanitære programmer i Røde Kors Norge.

MOTTAK: Røde Kors har frivillige på flere flyktningmottak og mener det er viktig å ha gode rutiner som sikrer at alle frivillige har gode intensjoner. Foto: Javad Parsa / NTB

Hun synes det er trist og svært uheldig at noen prøver å utnytte situasjonen.

– Dette er folk som har flyktet fra krig. Dette er mødre som kommer med barn mens ektefeller er igjen i Norge. Dette er utrolig sårbare personer, sier Alisøy-Gjerløw.

– Lav terskel for å varsle

Irena Dahl håper at både politiet og norske myndigheter gjør det de kan for å beskytte flyktningene.

– Det er veldig viktig at flyktningene får god veiledning og tydelig beskjed om hvilke rettigheter de har, sier Dahl.

HJELP: Irena Dahl håper de ukrainske flyktningene får den hjelpen de trenger. Foto: Christine Skarstein Olsen / TV 2

Hun er redd for at ikke alle menn er like ærlige om hva de egentlig ønsker seg og at sårbare flyktninger fort kan bli utnyttet.

– Ukrainske kvinner skal vite at det er veldig lav terskel for å varsle om sånne ting her i Norge. Her har alle rettigheter og blir tatt vare på, sier Dahl.