– Jeg har opplevd marerittet. Jeg vil ikke gjøre det igjen

Granit Xhaka (29) åpner opp om buing fra sine egne supportere, og kommer med en klar beskjed til Arsenal-fansen i et ferskt intervju.

– Når jeg lukker øynene, kan jeg fortsatt se ansiktene deres. Jeg kan se sinnet deres, sier Granit Xhaka til Players' Tribune.

Episoden Arsenals midtbanespiller snakker om er da han ble buet på av egne supportere i kampen mot Crystal Palace i 2019.

I dybdeintervjuet åpner han opp om hvordan episoden fortsatt preger ham.

– Jeg har opplevd marerittet én gang. Jeg vil ikke gjøre det igjen, sier Xhaka, og legger til:

– Å føle seg så forhatt og lite respektert... Jeg ville ikke ønsket min verste fiende det samme. Selv i dag, om vi skulle tape, så hater jeg å gå de siste meterne til tunellen fordi jeg gjenkjenner ansiktene på folkene som buet. Det er de samme folkene som sitter der. Nå ser jeg i bakken.

Se Xhaka bli buet på av Arsenal-supporterne under!

Arsenal-kapteinen pepet av banen

– Jeg var ferdig med Arsenal

Xhaka, som senere ble fratatt kapteinsbindet i klubben, var svært upopulær Arsenal-miljøet for sin spillestil og oppførsel. Røde kort i viktige kamper kostet Arsenal i flere viktige kamper.

Da Xhaka ble buet på svarte sveitseren med å banne tilbake til supporterne på tribunen og kastet av seg drakten i frustrasjon da han gikk inn spillertunellen.

– Det var hat. Ekte hat. Jeg overdriver ikke, sier Xhaka om buingen.

VENDTE SEG TIL PUBLIKUM: Slik reagerte Granit Xhaka da han ble buet på mot Crystal Palace i 2019. Foto: Paul Terry

– Det var ikke noen i hjørnet bare, det var en hel gjeng med folk sin buet. Jeg var sjokkert. Jeg hadde aldri opplevd noe lignende.

– Passet var klart. Jeg var ferdig med Arsenal.

Melding til supporterne

Midtbanespilleren har likevel blitt i klubben og er fortsatt en sentral spiller på Arsenals midtbane. Sveitseren sier at forholdet til The Gunners-fansen fortsatt er dårligere enn det burde være.

– Det er som knust glass. Du kan sette det sammen, men sprekkene vil alltid være der, sier 29-åringen.

– Jeg forstår at vi aldri blir bestevenner, men jeg håper vi kan behandle hverandre med ærlighet og respekt. Jeg vil at de skal vite at alt jeg gjør på banen har den rette intensjonen.

STÅR SAMMEN: Her får Granit Xhaka trøst av Martin Ødegaard etter tapet mot Liverpool denne sesongen. Nå håper Xhaka at han og supporterne kan stå sammen. Foto: John Walton

Xhaka påpeker at det er viktig å skille mellom fotballspiller og person.

– I 90 minutter så er jeg Granit Xhaka, Arsenals midtbanespiller. Resten av uken er jeg en svetisisk fyr i London med kone og to barn.