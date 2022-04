Hulsker beklaget seg – dette sier dørvakten som kastet ham ut

I over en måned har VGTV-profil Bernt Hulsker (44) vært borte fra rampelyset.

Natt til torsdag 10. mars: Klokken har blitt 03.52 da en ansatt på karaokebaren Syng Mer sender ut kveldens logg.

«Hele VG gjengen ble kastet ut», begynner han. De ansatte er rystet over hvordan programleder Bernt Hulsker har oppført seg.

«Personlig mening fra alle er å utestenge Bernt om han kommer tilbake. Helt uakseptabel oppførsel inne i lokalet mot vekteren vår».

«Sa ting jeg ikke mener»

Vekteren som den Syng-ansatte skriver om, heter Jwan Rasho (24). TV 2 møter ham ved inngangen til Syng Mer i Oslo sentrum, der han tilbringer mye av arbeidstiden sin som dørvakt.

– I denne jobben opplever man en del ubehagelige ting, men jeg har aldri opplevd noe så ille som den kvelden, forteller Rasho.

Siden jobbfesten har Hulsker vært sykmeldt. 25. mars skrev han på Instagram at legen hadde gitt ham beskjed om å ta «en timeout» på grunn av helsa.

Samme dag informerte kollegene i podkasten «Enkel servering» om at Hulsker var syk og at det kom til å være ulike vikarer for ham i programmet fremover.

I forrige uke tok Hulsker til Instagram for å forklare situasjonen.

Nesten 20.000 personer har likt innlegget. I kommentarfeltet er støtteerklæringene mange.

Hulsker forteller at han ble altfor full på jobbfest. Han oppførte seg på en måte han aldri burde gjort og sa ting han på ingen måte mener, skriver han.

Nøyaktig hva som skjedde på jobbfesten, skriver han ikke.

– Det er derfor jeg vil fortelle. Jeg vil at folk skal vite hva som skjedde, for jeg føler meg ordentlig tråkket på, sier Rasho.

– Viste nazihilsen

Han husker godt da selskapet på 30-40 personer fra VGTV – et koronautsatt julebord – ankom karaokebaren for halvannen måned siden. Klokken må ha vært rundt midnatt, anslår han.

– Stemningen var veldig god, og jobben min er jo å sørge for at alle har det bra, så jeg smilte og ønsket dem alle velkommen, forteller Rasho.

SNAKKER UT: Dørvakt Jwan Rasho (24) jobber mange kvelder i uka på utestedet Syng i Oslo sentrum. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Innenfor døren er det et lite barområde. På begge sider av baren er det inngang til totalt ti karaokerom i ulike størrelser. VGTV-selskapet fordelte seg på flere rom.

Ifølge Rasho begynte problemene da Hulsker, omkring en time etter at de ankom stedet, kom gående ut av et karaokerom.

– Jeg hørte bare at noen ropte høyt. Da jeg snudde meg, stod han der med løftet arm og viste en nazihilsen. Han ropte noe på tysk, sier Rasho.

TV 2 har forelagt Hulsker alle opplysningene i saken. Han karakteriserer sin egen oppførsel som «helt forferdelig» og sier han har søkt hjelp etter hendelsen. Les hele Hulskers svar lengre nede i artikkelen.

– Inni meg svartnet det

Etter opptrinnet, som er beskrevet av en av de ansatte i hendelsesloggen TV 2 besitter, mener Rasho at stemningen ble ubehagelig.

– Bartenderne syntes også det var ukomfortabelt, men noen av kollegene hans snakket med ham og fikk roet ham. Jeg tenkte at jeg fikk gi ham litt tid og følge med, sier han.

Hulsker og flere andre ble sittende rundt et bord i barområdet like ved inngangsdøren.

UTEOMRÅDET: Ifølge dørvakt Jwan Rasho, som på ukedager er alene på jobb, var det vanskelig å få Bernt Hulsker til å forlate karaokebaren. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Der utviste han uønsket seksuell adferd mot flere kvinnelige gjester, mener Rasho. Dørvakten mener han forsøkte å kysse flere unge kvinner, som tydelig ikke ønsket dette.

Rashos beskrivelser stemmer med det en Syng-ansatt har skrevet i loggen: «I tillegg tok han tak i samtlige unge jenter og omfavnet og kysset de, noe de trakk seg vekk fra.»

Da Rasho også oppfattet Hulsker som amper, besluttet han å gå bort til 44-åringen for å be ham forlate lokalet.

– Han reiste seg rett opp og kalte meg en jævla neger, sier Rasho, som kom til Norge som syrisk flyktning for seks år siden.

– Han spurte hvordan jeg kunne be en hvit mann som ham om å gå ut. Inni meg svartnet det helt. Jeg måtte kjempe for ikke å skrike tilbake, men jeg mener jeg klarte å snakke rolig og oppføre meg profesjonelt, sier han.

Beklaget kollegaens oppførsel

I hendelsesloggen til Syng står det at «Jwan ble kalt n-ordet av Bernt Hulsker».

TV 2 har vært i kontakt med flere personer som var til stede den aktuelle kvelden, men som ikke ønsker å kommentere saken. En av dem bekrefter imidlertid Rashos beskrivelser av at Hulsker gjorde uønskede tilnærminger mot kvinner og at han kom med en uttalelse som ble oppfattet som rasistisk.

Ifølge Rasho fikk han Hulsker til å forlate lokalet. Samtidig kom flere VG-ansatte bort til ham og beklaget på vegne av kollegaen sin.

SKUFFET: Rasho har politianmeldt opptrinnet på Syng. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

I løpet av de neste minuttene sier 24-åringen at han gikk en runde i lokalet og så til de andre gjestene. Tilbake ved inngangen fikk han beskjed fra en bartender om at Hulsker hadde sneket seg inn igjen på et karaokerom.

– Jeg gikk rett inn og sa tydelig ifra om at han måtte dra, men han nektet. Da gikk jeg fysisk til verks og la hendene hans på ryggen. Han er en stor mann, så det var ikke lett å få han med meg ut, sier Rasho.

– Jeg gikk rett bak ham og holdt hendene hans. Da vi kom utenfor, slapp jeg. Han slang armen sin opp mot ansiktet mitt og traff meg i halsen med albuen. Heldigvis var det ikke særlig vondt.

Sendte melding til Syng

Inne igjen i lokalet sørget Rasho for at musikken ble skrudd av i karaokerommene som VGTV hadde leid.

– Jeg var alene på jobb, og flere gjester hadde begynt å bli fulle. På grunn av situasjonen med Bernt hadde jeg ingen kontroll lenger. Det var derfor jeg måtte be alle om å gå, sier han.

BEKLAGER: Hulsker har gjentatte ganger, både på melding til Syng og offentlig på Instagram, beklaget sin oppførsel. Foto: TV 2

Ifølge Rasho gikk det bare noen minutter fra alle var kastet ut, til Hulsker kom bort for å be om unnskyldning.

– Han hadde snakket med noen kolleger og ville liksom være venner igjen, men det var jeg ikke interessert i. Jeg hadde masse adrenalin og orket ikke å snakke med ham, sier Rasho.

Dagen etter hendelsen sendte Hulsker en melding til ledelsen i Syng, der han beklaget og skrev at han ønsket å gjøre opp for seg.

Anmeldt til politiet

I meldingen skriver han at han selv ikke kjenner seg igjen i den personen han fremstod som dagen i forveien. Han skriver også at han ikke står inne for «slike holdninger», og at han ikke vet hvor det kom fra.

«Viderebring denne beskjeden, og om noen av de berørte vil møte meg, så hadde det vært en fin måte og få gjort dette ordentlig på», skriver han.

UTMATTET: Jwan Rasho sier han sliter med psykiske ettervirkninger etter hendelsen. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Rasho har likevel ikke ønsket å snakke med Hulsker.

– Jeg godtar ikke beklagelsen hans. Jeg har aldri opplevd lignende, og det har gått utover psyken min. Det er for sent å beklage, sier han.

Dørvakten har i ettertid anmeldt saken til politiet. TV 2 er kjent med at saken er overført til hatkrimgruppa i Oslo politidistrikt. Rasho har vært inne til avhør, ifølge ham selv.

Hulsker: – Helt forferdelig

TV 2 har presentert Hulsker for Rashos beskyldninger om vold og rasisme. Han er også forelagt opplysningene om at han har utsatt andre for uønsket seksuell oppmerksomhet.

Gjennom sin manager Vilde Kristine Darvik svarer Hulsker følgende:

«Det jeg gjorde var helt forferdelig, og jeg klarer ikke se meg selv i speilet engang.

Konsekvensene har vært, og er, store. Med rette. Jeg søkte hjelp dagen etter hendelsen og har ikke vært på jobb siden.

Jeg håper jeg med tiden kan vise folk hvem jeg egentlig er, og hvilke verdier jeg har. Om det tar lang tid forstår jeg og aksepterer det, men kanskje det aldri skjer. Da godtar jeg det også.»

– Jeg vet at Bernt er forferdelig lei seg for krenkelsene han har påført andre mennesker, og han har ønsket å møte dem for å si unnskyld direkte, sier manager Darvik til TV 2.

Hulsker har ikke svart på TV 2s spørsmål om hvorvidt han bestrider Rashos påstander om hvordan han opptrådte på Syng.

AVLYST: Bernt Hulsker og resten av «Enkel servering»-podcasten skulle egentlig holdt et liveshow i Bergen dagen etter det utsatte julebordet på Syng. Arrangementet ble avlyst få timer før det skulle ha startet.

Siden det forsinkede julebordet har Hulsker vært sykmeldt. TV 2 er kjent med at VGTV kort tid etter hendelsen kalte inn til et møte der 44-åringen ba sine kolleger om unnskyldning.

Den populære podkasten «Enkel servering», som Hulsker har sammen med Morten Ramm (43) og Martin Sleipnes (36), har siden vært spilt inn med ulike vikarer.

VGTV: – Håndteres internt

Hulsker har de siste årene hatt stor suksess med flere TV-programmer og podkaster. I fjor deltok han også i det populære TV 2-programmet «Kompani Lauritzen».

POPULÆR: Bernt Hulsker var blant deltakerne i den andre sesongen av «Kompani Lauritzen». Foto: TV 2

Før komiker- og programlederkarrieren spilte han mange sesonger på øverste nivå i norsk fotball. Som Start-spiller ble han i 2010 bøtelagt med 10.000 kroner for å ha vært voldelig mot en dørvakt.

Hulskers sjef, VGTV-direktør Thomas Manus Hønningstad, skriver i en e-post at de ikke ønsker å kommentere opplysningene TV 2 har forelagt dem utover at saken håndteres internt.

«For øvrig viser vi til de uttalelsene Bernt selv har kommet med på Instagram, som beskriver hva han står i», skriver Hønningstad.

«På generelt grunnlag er slik oppførsel og ordbruk som TV 2 beskriver helt uakseptabel, så hvis noe slikt skjer tar vi det på største alvor og håndterer det internt.»

VG-HUSET: Ledelsen i VG opplyser at saken håndteres internt. Utover det ønsker de ikke å kommentere opplysningene TV 2 har forelagt dem. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

VGTV-direktøren var selv til stede på Syng den aktuelle kvelden.

«Jeg kan bekrefte at det var en episode som førte til at kvelden ble avsluttet tidligere. Vi har vært i kontakt med Syng i etterkant, beklaget episoden, og opplever at det var en god dialog», skriver han.

TV 2 har den siste uka forsøkt gjentatte ganger å få en kommentar fra de daglige lederne på Syng. De er også forelagt historien Rasho forteller. Ledelsen har ikke ønsket å kommentere saken.