Frustrert Ruud utslått i Monte Carlo

Ruud-Dimitrov: 3-6, 5-7

Casper Ruud er utslått av ATP 1000-turneringen Monte-Carlo Masters etter at Grigor Dimitrov slo snarøyagutten i strake sett skjærtorsdag.

En tydelig frustrert Ruud snakket mye til seg selv underveis og viste både skuffelse og irritasjon under store deler av oppgjøret.

GRUS: Casper Ruud er kjent som en grusspesialist, men klarte ikke få frem sitt beste spill skjærtorsdag. Foto: VALERY HACHE

I første sett av tredjerundekampen fikk ikke den norske 23-åringen spillet til å sitte. Bulgareren brøt Ruuds serve hele tre ganger i åpningssettet. Ruud lå på et tidspunkt under hele 1-5 før nordmannen til slutt tapte settet 3-6.

I sett nummer to hadde dermed Ruud kniven på strupen og måtte vinne for å gå videre til fjerde runde i Monaco. Det startet lovende for nordmannen i et jevnt andresett, men til slutt ble bulgareren for sterk. Dimitrov vant til slutt andre sett 7-5 etter en rekke personlige feil fra Ruud.

Dimitrov er nummer 29 på verdensrankingen, 22 plasser bak Ruud. I 2017 var bulgareren på tredjeplass på rankingen etter blant annet å ha vunnet ATP-finalen.