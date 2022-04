Forsker om brannen på krigsskipet «Moskva»: – Flaut for Russland

Torsdag morgen meldte Oleksij Arestovytsj, president Volodymyr Zelenskyj sin rådgiver, at det russiske flaggskipet «Moskva» skal ha sunket i Svartehavet. Han hevder videre at skipet skal ha blitt truffet av ukrainske missiler.

Russland på sin side avviser påstanden torsdag ettermiddag, men bekrefter imidlertid at skipet har fått store skader etter en brann om bord.

Årsaken til brannen er foreløpig ukjent, men det er likevel et svært stort tap for Russland, forteller forsker Ina Holst-Pedersen Kvam ved Forsvarets Høgskole Sjøkrigsskolen.

Vladimir Putin (t.v.) sammen med Abdel Fattah al-Sisi (t.h.) om bord på «Moskva». Foto: Alexei Druzhinin / Sputnik

– Vi mangler satellittbilder for å vite mer om skadeomfanget på grunn av uvær i området. I mellomtiden dominerer «krigens tåke». På den ene siden er det ikke uvanlig med diverse uhell i den russiske marinen, i hvert fall ikke på denne typen aldrende fartøyer. På den andre har ukrainerne flere ganger tidligere hevdet å ha benyttet Neptun-missilet med stor suksess, uten at det har kunnet verifiseres i etterkant.

– At fartøyet uansett er ute av spill er likevel flaut for Russland, uavhengig av årsak. Den russiske marinen har vært svært sentral for Putin helt siden han tok over i Kreml. Han har hele veien hatt et klart ønske om å gjenreise Russlands stormaktsstatus på havet. Sovjetiske fartøyer som dette representerer dennes glansdager, så han sov nok neppe særlig godt i natt.

– Slag i magen for Russland

Holst-Pedersen forteller videre at det ikke er utenkelig at det er ukrainske missiler som har tatt det 40 år gamle krigsskipet.

EKSPERT: Forsker Ina Holst-Pedersen Kvam ved Sjøkrigsskolen (SKSK). Foto: Forsvaret

– Hvis skipet faktisk er tatt av ukrainske missiler, så er dette en stor symbolsk seier for Ukraina og et hardt slag i magen for Russland som vil påvirke situasjonen på havet fremover.

Russland har fire større skip i området som har vært operative med langtrekkende luftvern. Derfor er tapet stort når «Moskva» nå er ute av spill. Historisk sett er dette et av de største fartøyene som er slått ut av et moderne kryssermissil av denne typen – dersom det stemmer, forteller forskeren.

– Tapet vil utvilsomt påvirke hvordan marinen opererer videre i Svartehavet fremover, ettersom krigsskipene nå blir mer sårbare for en allerede potent lufttrussel.

– Det relativt effektive ukrainske kystforsvaret innskrenker med andre ord Russlands handlingsrom til å benytte havet mest mulig effektivt, og svekker dermed marinens muligheter til å støtte oppunder hærens offensiver på land.

Forsker Ståle Ulriksen i Forsvarets Høgskole Sjøkrigsskolen er enig med Holst-Pedersen Kvam.

– Nå vil det nok bli vanskeligere for Russland å prøve seg på et angrep fra sjøen mot havnebyen Odessa. Ukraina har vist at de trolig kan senke et skip, så hvis dette stemmer, tror jeg ikke Russland tør, sier Ulriksen.

Symbolsk tap

Forskeren forteller at det ikke har vært senket et så stort skip på over 40 år. Sist var ARA «General Belgrano», som ble senket av den britiske marinen under Falklandskrigen i 1982.

EKSPERT: Forsker ved FHS Sjøkrigsskolen og NUPI Ståle Ulriksen. Foto: Frode Hoff / TV 2

– Da jeg så meldingen, var jeg litt skeptisk siden Ukraina har hevdet lignende tidligere, men vi vet at ukrainerne har noen sjømålsmissiler, sier Ulriksen.

Han forteller at skipet er utstyrt med tunge missiler både mot andre skip og mål i luften, og har mulighet til å beskytte et amfibisk angrep mot trusler fra luften.

Hvis «Moskva» skulle synke eller bli satt helt ut av spill, vil det ha store konsekvenser, mener forskeren.

RUSSISK: Her er krigsskipet «Moskva» i nærheten av Mumbai i India. Bildet er fra 2003. Foto: Roy Madhur / Reuters

– Det betyr at Svartehavsflåten er betydelig svekket. Når ukrainerne viser at de har evne til slike angrep, vil Russland tenke seg nøye om de vurderer å nærme seg kysten. Sannsynligheten for en landgang i havnebyen Odessa vil da bli mindre, sier Ulriksen.

– Hva tror du er mest sannsynlig har skjedd i dette tilfellet?

– Jeg tror nok det har vært missiler som har truffet. Det er ikke uvanlig med brann på russiske skip, men jeg vil tro at et mannskap som er i høy beredskap vil kunne håndtere mindre branner. En missil kan sette i gang en brann som gjør det umulig å slukke hvis det er truffet riktig.