Brann i Bergen sentrum: Faren er ennå ikke over

Like før klokken 11 fikk nødetatene i Bergen melding om en brann i en bygning i Klostergaten i Bergen sentrum.

Det er et område som er tett bebygget og derfor har denne brannen stort potensiale. Derfor rykket nødetatene ut med store ressurser.

– Brannvesenet kom tidlig til, og fikk evakuert de som var i faresonen for denne brannen, sier innsatsleder fra Vest politidistrikt Ivar Kvant til TV 2.

Det skal ha vært ti evakuerte fra bygningen. Alle skal være uskadd.

Utfordrende arbeidsforhold

Brannvesenet på stedet mener å ha brannen så nær som under kontroll.

– Vi har totalt 30 mann på stedet, og jobber fortsatt med å få slukket brannen. Det pågår arbeid kontinuerlig, sier innsatsleder i brannvesenet John Magnus Birkeland.

Han legger til at det foreløpig er ukjent hva som forårsaket brannen.

– Er faren over nå?

– Nei, vi jobber fortsatt med brannen i konstruksjonen. Både innvendig og utvendig jobber vi for å komme til, sier Birkeland til TV 2.

Videre utover kvelden vil brannvesenet fortsette arbeidet i mange timer.

– Vi vil trappe ned etter hvert som vi får kontroll, sier han.

Fyr og flamme i en eldre bygning

– Det er brann i en eldre murbygning. Det er foreløpig uvisst om det er et leilighetsbygg, sier operasjonsleder i Vest politidistrikt Jørgen Omdal til TV 2.

Det er observert flammer og røyk i opp til flere av etasjene. Brannvesenet skal ifølge Omdal være inne i bygningen å jobber med å slå ned flammene.

– Vi jobber med å søke i resten av byggen for å få oversikt over eventuelle beboere og om det er noen andre savnede, sier Omdal.

Per nå er det ikke behov for evakuering i nabobyggene, men Vest politidistrikt opplyser om at dette kan endres.

Tre røykdykkerteam jobber på stedet.