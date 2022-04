– Dette er en påske vi aldri kommer til å glemme! Vi har fortsatt ikke landet helt og jeg småskjelver faktisk ennå.

Det forteller Trine Anette Bratland til Broom. Hun og samboeren Ronny Bråten har akkurat fått overlevert nøklene til sin splitter nye drømmebil: En knall gul Lamborghini Huracan Performante, utstyrt med en V10-motor på vanvittige 640 hestekrefter.

– Det er totalt galskap og får ikke blitt mer brutalt. Naturligvis er det en stor drøm som går i oppfyllelse, sier Ronny om familiens nye glis.

– Vi er egentlig svak for hvite biler, men denne gangen tenkte vi å klinke til med noe som «popper» litt mer. Dette må være tidenes påskeegg, smiler Trine Anette, i det hun setter seg bak rattet og fyrer opp den italienske påskekyllingen.

Her er hele familien på plass hos By Medhus, klar for å hente ut årets store overraskelse.

Lokket med kebab i Drammen

Bilen er kjøpt hos By Medhus og importert fra Lamborghini i København. Prislappen for 2018-modellen, som kun har gått 3.000 kilometer, er et sted rundt 3,5 millioner kroner.

Under glassluken bak bor en 5,2-liters selvpustende V10-motor. Den yter 640 hk og 600 Nm. 0-100 km/t er i mål på kun 2,9 sekunder.

– Noen kjøper hytte, vi kjøper bil. Og med denne fargen ser det ut til at det blir påske året rundt, sier samboerparet fra Tomteråsen i Nes.

– Jeg har to bonusbarn, Mille Victoria og Sebastian. De visste ingenting om at vi skulle innom for å hente den nye bilen. I stedet lokket jeg med en kebab-middag i Drammen, sammen med familien. Ansiktsuttrykket til Sebastian da vi avslørte at den gule Lamborghinien var vår, kommer jeg aldri til å glemme, ler Trine Anette.

– Hvordan var de første meterne bak rattet?

– Helt uvirkelig. Jeg skjønner nesten ikke at den er vår, men det er den. Det er ikke ofte jeg er småskjelven når jeg fyller bensin. Det var jeg nå – og det var ikke på grunn av pumpeprisen. Denne bilen gir deg helt klart pulsøkning, også når den står helt stille, sier hun.

Dette er en av de absolutte toppmodellene til Lamborghini.

Ikke deres første Lamborghini

Det er liten tvil om at Trine Anette og Ronny er lidenskapelig opptatt av bil. Tidligere har de eid både en Audi R8 V10 Plus, Mercedes-AMG A45 og faktisk en annen Lamborghini Huracan.

Det er Trine Anette som fikk æren av å kjøre de første meterne med bilen – på norsk jord.

– Den forrige vi hadde var hvit og en litt «snillere» utgave. Den nye er bare helt ekstrem, og jeg tipper det tar litt tid før man «lander» med en såpass rå maskin, sier Ronny.

– Hva ser dere mest frem til nå?

– Alt sammen! Det er påske, sol og tørr asfalt. Sommeren er like rundt hjørnet, så det blir garantert en roadtrip eller to snart. Så gleder vi oss til å få bilen hjem i garasjen. Der skal den få masse kjærlighet og omsorg, avslutter det nybakte Huracan Performante-paret.

Dette er en av svært få Performante-utgaver i Norge og den eneste i denne fargen.

