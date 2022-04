Kranfartøy med slagside – hørt kraftig smell i forkant

Nødetatene rykker torsdag formiddag ut til et kranfartøy som skal ligge med slagside i Åmøyfjorden. – Det ristet i bakken like etterpå, sier vitner.

Saken oppdateres.

Et kranfartøy ligger torsdag formiddag med slagside i Åmøyfjorden utenfor i Stavanger, opplyser både politiet og brannvesenet.

– Det ble i forkant hørt et kraftig smell. Det skal være store skader på dekk, og situasjonen er foreløpig stabil. Politiet er i ferd med å etablere mottak av evakuerte i Dusavika, skriver politiet på Twitter.

Det var 275 personer om bord i skipet og det er ikke rapportert om skadede eller savnede, opplyser politiet.

Hovedredningssentralen (HRS) melder til politiet at alle personene er gjort rede for, og at ingen er skadd eller savnet. Det er etablert mottak for evakuerte på Norsea-basen.

Politiet skriver på Twitter at en lekter i tilknytning til båten er i ferd med å synke. Dykkere fra brannvesenet, båter og to helikoptre er på stedet og har søkt etter personer som kunne ha havnet i vannet

Oppdrag ut av kontroll

Det er HRS som leder aksjonen, og de fikk melding om hendelsen klokken 10.20.

– De har drevet med et løfteoppdrag som gikk ut av kontroll, sier Owe Frøland ved HRS til TV 2.

En stålwire skal ha slitt seg, og en del last har falt ut på dekk, opplyser politiet. Luftambulanse, brannbåt redningsbåt er på vei eller på stedet for å bistå.

– Det vi kan si at det er en svær, gigantisk kranbåt som ligger med slagside. Det har muligens vært en eksplosjon. Det er uavklart og vi vet ingenting, sier Svein Nesse ved 110-sentralen i Rogaland.

Stavangerregionen Havn IKS bekrefter at det er snakk om skipet Saipem 7000. Ifølge Wikipedia er det verdens tredje største halvt nedsenkbare kranfartøy, og eies av olje- og gassentreprenøren Saipem.

Ristet i bakken

Ommund Vareberg befant seg på Åmøy-siden av fjorden da hendelsen skjedde.

– Jeg hørte noe som hørtes ut som vanvittige eksplosjoner, men det var nok smell fra noe som falt ned eller lignende. Det ristet i bakken like etterpå, sier Ommund Vareberg til TV 2.

– Jeg ser at både hovedredningssentralen og luftambulansen er på plass, sier han.

Politiet opplyste om hendelsen klokken 10.40.