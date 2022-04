Politiet advarer etter svindelforsøk mot eldre

Politiet advarer etter å ha fått to meldinger om svindelforsøk mot eldre i Trøndelag.

Politiet i Trøndelag har fått to meldinger om at det er noen som oppsøker eldre på Fannrem. De har utgitt seg for selge blomster og å være fra hjemmetjenesten.

– Det er den originale hjemmehjelpen som ringer og melder om dette. Hun damen vi snakker med sier at det ikke er slik de opererer, sier operasjonsleder Roger Mogstad til TV 2.

Han forklarer at politiet ser på dette som et svindelforsøk opp mot eldre og sårbare personer.

– Dette er noe vi tar alvorlig, spesielt når folk utgir seg for noe annet enn den de er. Da gjør vi det vi kan for å finne ut hvem det kan være.

Mogstad advarer folk om at politiet ser slike svindelforsøk fra tid til annen.

Politiet fikk tips om samme bil også onsdag, men da i Våland.

– Vi vil gjerne ha meldinger om det er flere som har fått besøk og har beskrivelser av personer og biler.