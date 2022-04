En person pågrepet etter boligbrann i Steinkjer

En person pågrepet av politiet etter en boligbrann i Steinkjer ved 4.30 tiden natt til torsdag. Det opplyser innsatsleder Per Henrik Bykvist i Trøndelag politidistrikt til TV 2.

– Vi har hatt en brann i en bolig med to etasjer. Den øverste etasjen er utbrent og den første etasjen er totalskadd.

Han sier til Adresseavisen at etterforskningen vil vise om brannen var påsatt eller ei, og at det vil bli gjennomført tekniske undersøkelser i huset i løpet av torsdag eller fredag.

På Twitter skriver politiet at fem personer ble evakuert fra boligen.

– De fire personene som bor i den ene leiligheten ble tatt hånd om slik at de får et annet sted å bo. Personen som bor i den andre leiligheten, der brannen startet, er pågrepet og mistenkt for ildspåsettelse. Det er tekniske funn på stedet og avhør som er årsak til dette, sier politiets operasjonsleder Roger Mogstad til Trønder-Avia.

Like etter klokken 05.30 opplyste brannvesenet på sin Twitter-konto at brannen var slukket.