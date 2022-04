Palestinsk menneskerettsadvokat og to tenåringer drept på Vestbredden

En palestinsk advokat og to tenåringer ble skutt og drept av israelske styrker på den okkuperte Vestbredden onsdag, opplyser palestinske myndigheter.

– Den unge mannen, Muhammad Hassan Muhammad Assaf (34), døde etter å ha blitt skutt i brystet av den israelske okkupasjonshæren under aggresjonen mot byen Nablus, opplyser det palestinske helsedepartementet.

Assaf er ifølge departementet menneskerettighetsadvokat og var på vei gjennom området da han ble truffet av skudd fra israelske soldater.

Den israelske hæren har ikke bekreftet hendelsen, men har opplyst at den utfører antiterroroperasjoner i Nablus.

To tenåringer

Onsdag kveld skriver det palestinske helsedepartementet at israelske styrker skjøt og drepte en tenåring i forbindelse med «deres aggresjon mot Husan», som ligger sør på Vestbredden. Det israelske forsvaret sier at soldater åpent ild mot en palestinsk mistenkt som hadde «kastet en molotovcocktail» mot dem. Nyhetsbyrået AFP får opplyst av folk i Husan at den drepte var 16 år gammel.

I etterkant av hendelsen gjorde hundrevis av palestinere opprør, ifølge det israelske forsvaret.

Like etter meldte palestinske myndigheter at nok en gutt var drept etter å ha blitt skutt av israelske styrker i forbindelse med en operasjon i Silwad, der seks andre palestinere ble såret. Den drepte i denne hendelsen skal være 18 år gammel. Fra israelsk hold er det ikke meldt om sammenstøt i området.

Uro

Det har vært en rekke angrep og sammenstøt mellom palestinere og israelske styrker den siste tiden. Israelske styrker har i fem dager utført militæroperasjoner på Vestbredden, og til sammen 18 palestinere er blitt drept.

På israelsk side er 14 drept i fire forskjellige angrep, de fleste av dem sivile, de siste tre ukene.

