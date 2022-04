Klopp-tirade: – Jeg vil møte den personen

Liverpools fantastiske sesong fortsatte med avansement til Champions League-semifinalen etter 6-4 sammenlagt mot Benfica onsdag kveld.

Manager Jürgen Klopp er imidlertid ikke fornøyd med alt, for da BTs reporter minnet tyskeren på at det venter ny kamp mot Manchester City i FA-cupsemifinalen lørdag ettermiddag, kom han med en tirade.

– Jeg skal ikke klage på kampprogrammet. Vi ønsker kamper, men BT har gitt oss et slag i trynet med 12.30-kamp (13.30 norsk tid) mot Newcastle, startet Klopp, som dermed sikter til bortemøtet med Newcastle lørdag 30. april.

I midtuken før spiller Liverpool første kamp i semifinalen mot Villarreal.

– Jeg vet ikke om det er Kina, USA eller et annet marked som gjør at 12.20-kamp er et bra tidspunkt, fortsatte Klopp.

– Det er en avgjørelse tatt av noen som ikke liker sport. Jeg vil møte den personen som tar disse beslutningene. Han har aldri stått i shorts i solen, men kun vært på en kontor og sett på tall, mente Liverpool-sjefen.

Sammendrag: Liverpool - Benfica 3-3

Klopp presiserte igjen at han ikke klager på antall kamper, da det betyr at laget har hatt sportslig suksess. Liverpool har allerede vunnet Ligacupen, og de er i semifinalen i både FA-cupen og Champions League. I tillegg er Jürgen Klopps menn kun ett poeng bak ledende Manchester City i Premier League.

BT-reporteren lovet å sette opp et møte mellom Klopp og personene som bestemmer kamptidspunktene i Premier League.

– Er du her for BT? svarte Klopp, før han kikket på mikronen til reporteren.

– Ja, det ville vært topp. Jeg ønsker helt ærlig å få det til. Hvis han er modig nok til å møte meg, er det helt topp, fortsatte tyskeren.



Også før returkampen mot Benfica var Klopp svært kritisk til kamptidspunktet mot Newcastle om drøyt to uker. Liverpool-manageren har også flere ganger tidligere i løpet av sin tid i Premier League vært frustrert over kampoppsettet.