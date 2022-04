Fullt kaos i spillertunnelen – politiet måtte gripe inn

Atlètico Madrid - Manchester City 0-0 (0-1 sammenlagt)



Kevin de Bruynes 1-0 scoring i den første kampen ble avgjørende for Manchester City etter at returoppgjøret i Madrid endte målløst.

Hjemme på Wanda Metropolitano maktet ikke det spanske hovedstadslaget å score, og dermed kunne de lyseblå fra Manchester juble for avansement til semifinalen.

Like før slutt ble det full fyr i teltet. En takling fra Felipe på Phil Foden utløste en voldsom krangel blant omtrent samtlige spillere med både riving, sliting og lugging. Etter et par minutter roet gemyttene seg noe, men Felipe fikk det røde kortet og måtte gå i dusjen.

Her lugger han Grealish

Manchester City holdt med nød og neppe unna i overtiden, og er med det videre med 1-0 sammenlagt.

Bråk etter kamp

Etter kampen kom det også rapporter om at bråket hadde fortsatt inn i spillertunnelen. Fra tribuneplass så TV 2s ekspert Jesper Mathisen at ti politifolk på banen ble tilkalt til spillertunnelen, tilsynelatende for å roe gemyttene mellom de to lags spillere og ledere.

– Jeg har aldri opplevd maken! Det var helt Cirkus Arnardo, sier Mathisen.

Ifølge BT Sport måtte politiet blant annet hjelpe til med å skille Jack Grealish og Stefan Savic. Og en video viser at det gikk svært hett for seg blant flere av spillerne:

🚨🚨| The tunnel after the game was over. pic.twitter.com/0qeNKrTc61 — KØBÏÑÄ ËSSÄR ÑÏÇÇÒLÒ MÄKÄVËLÏ (@Sarkobina) April 13, 2022

Manchester City-stopper John Stones forteller at det eskalerte.



– Hva skal man si? De er lidenskapelige og forsøkte å få oss ut av balanse mot slutten. Det eskalerte. De kjente vel at det var i ferd med å glippe ut av hendene deres, og da forsøkte de å ødelegge kampen og gjøre den skitten. De fikk ett rødt kort, men de kunne fort fått flere, sier Stones til C More.



Atlético-trener Diego Simeone innrømmer at det ikke var pent.

– Jeg skjønner at det blir bråk. Når noe betyr så mye og man er så nær, tar følelsene over. Det ser ikke pent ut, men det er også det vakre med fotballen – at ting betyr noe, sier han.



TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt var direkte forfjamset over oppførselen til det spanske laget.

– Atletico Madrid går over en grense. Du ser aldri at City blir rystet på den måten, som de blir her. Simeone har gjort en fantastisk jobb med den klubben og det laget, men denne gangen gikk det for langt, sier Thorstvedt.

– Atletico hadde sine sjanser til score det målet de trengte for å få ekstraomganger, men det kom aldri. City vinner fullt fortjent etter to kamper, kommenterte TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen etter kampen.

Et skår i gleden for City var imidlertid at Kevin de Bruyne haltet av banen rundt 25 minutter før slutt. Like etter kunne man se en nedstemt belgier på benken med en ispose rundt leggene.

Kyle Walker fikk seg også en smell, og måtte ut med skade 20 minutter før slutt.

Pep Guardiolas menn møter Real Madrid hjemme til den første semifinalen 26. april.

Manchester City har aldri vunnet Champions League tidligere. I fjor var de lyseblå i finalen, men kom da til kort mot Chelsea som tirsdag røk ut etter en ellevill kvartfinale mot Real Madrid.

Sjansefattig første omgang

Etter en halvtime kom kampens første ordentlige store sjanse. Bortelaget og Kyle Walker stormet ned langs høyresiden. Backen la lavt inn til Phil Foden på bakre som etter et dårlig mottak fikk dyttet ballen til Ilkay Gündogan. Tyskeren avsluttet i stanga før han på si egen retur headet i blokka.

Det var det nærmeste City kom scoring før pause. Atlètico skapte ikke en eneste målsjanse de første 45, dermed sto det 1-0 til gjestene halvveis.

Atlético nærmere etter hvilen

Hjemmelaget løftet seg noe etter hvilen, og spiste seg noe i i oppgjøret. Etter en snau time ladet Antoine Griezmann børsa, men franskmannens forsøk på halvspretten fra snaut 20 meter gikk like til side for mål.

20 minutter før slutt fikk innbytter Rodrigo De Paul sjansen fra omtrent samme sted, men også avslutningen til argentineren gikk like utenfor mål.

En av Atleticos største sjanser i kampen kom få minutter før fulltid. Matheus Cunha avsluttet fra kloss hold, men en oppofrende John Stones blokkerte til corner.

Atlètico presset på for scoring i overtiden, men City holdt unna å er klare for semifinale mot Real Madrid.