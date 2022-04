Liverpool til semifinale etter Firmino-dobbel og målfest

Liverpool - Benfica 3-3 (6-4 sammenlagt)

Se 1-0-scoringen i videovinduet øverst!

Liverpool er klare for Champions League-semifinale mot Villarreal.

Champions League-vinnerne fra 2019 tok seg videre fra kvartfinalen med 6-4 sammenlagt over Benfica etter å ha spilt 3-3 onsdagens returkamp på Anfield.

Ibrahima Konaté fikset ledelse for Liverpool, før Goncalo Ramos utlignet. Roberto Firminos dobbel sørget for 3-1-ledelse for Liverpool, før det kom to Benfica-scoringer ved Roman Jaremtsjuk og Darwin Núñez til 3-3.

I den andre semifinalen møtes Real Madrid og Manchester City.

Med en 3-1-ledelse før hjemmekampen fikk Jürgen Klopp hvilt flere av sine største stjerner fra start. Trent Alexander-Arnold, Andy Robertson, Virgil van Dijk, Fabinho, Mohamed Salah og Sadio Mané tok alle plass på benken.

Ny scoring av Konaté

Liverpool var det førende laget fra start, men Benfica viste seg småskumle på et par kontringer. I det 21. spilleminutt tok Liverpool ledelsen da Ibrahima Konaté stanget inn Kostas Tsimikas' hjørnespark til sitt første mål på Anfield.

Benfica trodde øyeblikk at de hadde ulignet til 1-1 like etter da Darwin Núñez chippet ballen i mål, men Benficas ettertraktede stjerne var offsideplassert.

Mål: Gonçalo Ramos (BEN) 1-1 (32)

Både Luis Díaz og Roberto Firmino hadde gode muligheter til å doble ledelsen for Liverpool, men drøyt ti minutter etter ledermålet til Konaté tente Benfica håpet. James Milner forsøkte å vinne ballen, men det endte i stedet med en perfekt ball gjennom til Goncalo Ramos, som satte inn 1-1 for portugiserne.

Sju minutter før pause hadde Liverpool en eventyrlig mulighet til å ta tilbake ledelsen. James Milner spilte gjennom Roberto Firmino, som forsøkte å spille Luis Díaz på blankt mål. Alejandro Grimaldo kom skliende og fikk avverget.

Firmino-dobbel etter pause

Ti minutter inn i andre omgang havnet ballen ute hos Diogo Jota til venstre etter kaos i Benfica-forsvaret. Jota så ut til å prøve skuddet, men det endte med et perfekt innlegg til Roberto Firmino, som kunne styre inn 2-1-målet.

Mål: Roberto Firmino (LIV) 2-1 (55)

Like etter 2-1-scoringen demonstrerte Klopp bredden i stallen da han satte inn Mohamed Salah, Thiago Alcântara og Fabinho samtidig.

Etter 64 minutters spill noterte Tsimikas seg for sin andre målgivende pasning for kvelden da fant Firmino med et strålende innlegg. Liverpool brasilianske spiss kunne bredside inn 3-1-målet for hjemmelaget.

Mål: Roberto Firmino (LIV) 3-1 (65)

Da var Liverpool oppe i 6-2 sammenlagt, men ukrainske Roman Jaremtsjuk reduserte til 2-3 på Anfield. Med åtte minutter igjen av ordinær tid skapte plutselig Darwin Núñez spenning på Anfield da Benfica-angriperen satte inn 3-3-målet og 4-6 sammenlagt. Samme mann var nær ved å score like etter, men Alisson vartet opp med en god redning og stoppet uruguayaneren.

Liverpool tok tilbake kommando i kampen etter 3-3-scoringen og trygget inn 6-4 sammenlagt og avansement til semifinalen mot Villarreal.