Norgesmesteren var heroinavhengig i ti år: – En mørk tid

– Jeg tror ikke jeg har landet helt. Det har vært helt surrealistisk.

Ordene kommer fra den ferske norgesmesteren i poker, Per Frode Indersund, på telefon hjemme fra Verdal.

Hobbyspilleren ble rett før påske vinner av Main Event i poker-NM. Turneringen varte over fem dager, og Indersund slo 1049 spillere på veien mot triumfen og førstepremien på rett under 1,3 millioner kroner.

Den siste konkurrenten var tre ganger norgesmester Robert Kaggerud fra Mosjøen, som lever av å spille poker.

Det er oppe og vedtatt at folk fra Verdal har vinnerlykke, og det er mulig å argumentere for at det var flaks som sikret Per Frode norgesmester-tittelen.

Men den aller største flaksen opplevde 55-åringen mange år tidligere, da han ved en tilfeldighet oppdaget pokermiljøet, etter flere år som heroinmisbruker.

Kommentatorene skjønner med en gang at det blir drama

Fanget i heroinhelvete

Vi skrur tiden 39 år tilbake. Allerede som 16-åring begynte Per Frode å eksperimentere med rus. Da han var 25, prøvde han heroin for første gang, og ble hektet.

De neste 10 årene levde han som heroinmisbruker.

– Jeg måtte ha 1500 til 2000 kroner til heroin hver dag, forteller Per Frode.

– Jeg hadde heldigvis foreldre og slekt som hjalp meg mye, men det var en mørk tid. Jeg var nesten sånn som kompisene til han Petter uteligger, legger han til.

På denne tiden bodde Per Frode i kjelleren til foreldrene.

I 1998 startet et nasjonalt program (LAR) for legemiddelassistert rehabilitering i Norge. Dette var behandling med metadon, sammen med psykososiale tiltak, til personer med heroinavhengighet.

Jeg var så gåen i nervene at jeg måtte ha støttekontakt for å tørre å gå på butikken. Jeg var innesluttet og deprimert Per Frode Indersund

Per Frode ble klient nummer èn på LAR-programmet i Trondheim.

– Det fungerte veldig greit, men siden jeg var så gåen i nervene måtte jeg ha støttekontakt for å tørre å gå på butikken. Jeg var innesluttet og deprimert, forteller Per Frode.

FIKK FAMILIEHJELP: – Hadde det ikke vært for støtten fra foreldene mine, hadde jeg ikke vært her i dag, forteller Per Frode Indersund til TV 2. Foto: Privat

Fant poker ved en tilfeldighet

På hjemmebane spilte Per Frode nettpoker for seg selv. Etter hvert fikk han seg jobb som telemontør i Verdal Kabel-TV.

På monteringsoppdrag hjemme hos verdaling Torgeir Ravlo, oppdaget Per Frode at pokerutstyr sto framme.

Da Per Frode dukket opp på pokerlaget, var han blottet for selvtillit og usikker på seg selv Torgeri Ravlo, pokerkamerat

De to kom i prat om poker. Ravlo var primus motor i Verdal pokerklubb, og inviterte bredbåndsmontøren med på pokerlag.

– Vi har bestandig hatt fokus på at alle skulle ha sjanse, forteller Torgeir når TV 2 ringer.

Per Frode, som ikke hadde noe sosialt miljø på denne tiden, husker barrieren han måtte bryte for å møte opp på pokerlaget.

– Jeg var så nervøs som jeg aldri har vært før.

GA INNPASS: Torgeir Ravlo er selv en aktiv pokerspiller, og ga Per Frode innpass i Verdal pokerklubb for 15 år siden. Her fra en pokertur til Riga i 2014, som Per Frode også var med på. Foto: Privat

Slik husker Torgeir det også.

– Da Per Frode dukket opp på pokerlaget, var han blottet for selvtillit. Han var veldig forsiktig og innestengt. Rett og slett usikker på seg selv, og det helt åpenlyst på grunn av fortiden, forteller han.

Pokerklubben hadde hørt rykter om den brokete historien til Per Frode.

– Det var Per Frode selv som tok det opp. Vi aksepterte han og hans historie, og da blomstret han sosialt. Han ble tryggere på seg selv, og del av gjengen. Da var det ingen vei tilbake, ler Torgeir.

Etter hvert ble det nye tilskuddet også en habil spiller.

– I starten var han rett og slett ikke noe god. Men han var veldig lærevillig, og jo mer han trivdes, jo bedre ble han.

POKERKLUBB: Per Frode spiller fast én gang i uka. Klubben er dugnadsbasert, så noen ganger spiller de hjemme hos hverandre - også i kjelleren til Per Frode helt fremst i bildet. Foto: Privat

Vil bryte ned poker-fordommer

Siden det første pokermøtet i 2006, har det blitt utallige treff, turneringer og pokerturer i inn- og utland for Per Frode og gjengen i Verdal pokerklubb.

Vi har hatt politifolk rundt pokerbordene hos oss Torgeir Ravlo om Verdal pokerklubb

Klubben har blitt Per Frodes kamerater og sosiale møtepunkt, og en liten delegasjon var også med til norgesmesterskapet i Dublin for å prøve lykken - og heie fram kompisen.

Per Frode ønsker å være åpen om rusbakgrunnen for å fremme de positive sidene ved pokerklubbene og pokermiljøet i landet, som i mange år har hatt et frynsete rykte og som også har havnet i rettssystemet.

I 2018 skrev TV 2 om Kaja (35) som drev ulovlig pokerklubb.

Lovlig poker Siden 2015 har poker vært ubestridt lovlig dersom: Alle spillerne er over 18 år.

Man er maksimalt ti spillere.

Det ikke spilles for mer enn 1.000 kroner per spiller.

Spillet ikke har et organisert eller profesjonelt preg.

Hun ble dømt til seks måneders fengsel og inndragning av èn million kroner.

Per Frode og Torgeir mener de har god kontroll på loven.

– Vi har hatt politifolk rundt pokerbordene hos oss, forteller Torgeir.

– Vi spiller for 500 kroner på en fredagskveld, og det er ingen som blir blakke av det, legger Per Frode til.



– Jeg vet at det finnes folk som bare sitter hjemme og ser på tv og egentlig ikke har noe. Sånn var det jo for meg, så kanskje dette kan være noe for andre å prøve, reflekterer han videre.

KOMPISGJENGEN: Kameratene fra Verdal pokerklubb slapp jubelen løs da Per Frode ble norgesmester uka før påske. Foto: Tomas Stacha / Poker.no

Stolt familie

Under norgesmesterskapet var Per Frode både gjest i TV 2s pokerstudio, og han ble intervjuet av TV 2s reporter underveis i sendingen.

At han skulle klare det, var absolutt ingen selvfølge:

– Det at jeg klarte å stille opp på intervju, er jeg også stolt av.

Hjemme satt samboer Heidi Lervik og sønnen Martin Indersund (18) og fulgte med.

– Martin var stolt, medgir Per Frode.

– Og kanskje litt overrasket. Han sa: «Jeg visste jo at du var god i poker, men at du var så god - det hadde jeg ikke trodd».

Martin hjalp Per Frode underveis i turneringen, både med informasjon om tidligere spilte hender og telling av sjetonger hos motstanderne.

Natta Per Frode landet i Trondheim etter norgesmesterskapet, hadde venner, familie og pokerklubben samlet seg på den lokale YX-stasjonen i Verdal, for å overraske kompisen med plakater, champagne og flagg.

– Det var rørende, og egentlig det beste med hele turen.

I påsken har han vært kjendis i hjembygda:

– Det er overveldende hvor mange som har fått det med seg, og gratulert. Både på SMSer og på butikken. Jeg har hørt fra folk jeg ikke har snakket med på mange år, ler han.

FAR OG SØNN: Hjemme i Verdal bor Per Frode med sønnen Martin Indersund (til venstre) og samboeren Heidi Lervik. Heidi har to døtre som har flyttet ut. Foto: Privat

Fra Verdal'n til Vegas

I sommer går en guttedrøm i oppfyllelse for 55-åringen.

Seieren i norgesmesterskapet sikret han ikke bare en millionpremie, men også en startbillett til VM i Las Vegas i juli.

Per Frode hadde hørt rykter om at VM-billetten var en del av premiepotten, men ikke helt bombesikker.



Når TV 2 bekrefter at det blir VM-spill på bredbåndsmontøren, er det mulig å høre gliset gjennom telefonrøret.

– Tøft.

– Dette er en mulighet du ikke får så ofte, så jeg reiser til Vegas, forsikrer Indersund.

Torgeir Ravlo synes også det er tøft å høre at pokerkompisen skal få prøve seg mot verdens beste i gambling-byen:

– Per Frode er blant de best likte i poker-miljøet. Han er respektert på grunn av sin personlighet. Han tar aldri av, og har bestandig vært seg selv. Dette blir en flott reise for han.

Han tar en pause på telefonen før han fortsetter:

– Det er jo egentlig en skikkelig solskinnshistorie, dette her.

PÅSKEKOS: Per Frode forteller om en spesiell påske med hyllest fra venner og familie i tillegg til ukjente som tar kontakt på butikken for å gratulere. Mange i bygda har fått med seg NM-bragden. Foto: Privat

Får råd av tidligere VM-toer

i 2014 ble norske Felix Stephensen (31) nummer to i VM i Vegas, og tok med seg 35 millioner kroner hjem. Han mener Per Frode må nyte hvert sekund av det som venter ham i gambling-hovedstaden.

– Vegas er jo «Mekka», da. Det er det man drømmer om. Man kjenner det i luften, at det er her det skjer. Det er i Vegas legender skapes, drømmer blir knust og drømmer blir nådd - så det er noe helt unikt å være der, og må oppleves.

Man kjenner det i luften, at det er her det skjer Felix Stephensen om VM i Vegas.

Stephensen ber likevel landsmannen senke skuldrene før turneringen:

– Jeg synes han skal ta stolthet i den forferdelig gode prestasjonen han har fått til, både i livet og på pokerarenaen i NM. Så er poker litt sånn at man kan vinne den ene dagen, og tape den andre - så jeg ville tatt Vegas litt som det kommer.

– Men alt kan skje. Spillet er det samme uansett hvilket språk du snakker, legger han til.