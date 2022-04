Navarsete ber personen bak hyttetur-melding stå fram

En gjeng Senterparti-politikere var på en hyttetur i 2016 da en av dem sendte Navarsete en svært grov og sjikanerende melding på Messenger. Fremdeles har den dag i dag ingen av dem påtatt seg ansvaret for å ha sendt meldingen.

– Å være åpne og ærlige om sannheten er helt avgjørende for tilliten til politikere. Derfor må den som sendte hyttetur-meldingen, ta ansvar og stå fram. Så lenge ingen tar ansvar, svekkes tilliten til alle, sier hun til NRK.

En av dem som var til stede på den mye omtalte hytteturen , var Senterpartiets Bjørn Arild Gram. Han beklaget meldingen da han ble utnevnt som landets nye forsvarsminister denne uka. Han la samtidig til at det ikke var han som sendte meldingen, og at han heller ikke vet hvem som gjorde det.

– Jeg synes det er veldig uheldig og beklagelig at noen var så dum og uklok at de sendte en sånn melding, sa Gram på spørsmål fra NTB.

Navarsete er kritisk til sitt eget partis varslingssystem og sier at hun selv har kjent på at det har vært en for høy terskel for å varsle. Hun legger samtidig til at hyttemelding-saken ikke plager henne i dag.

– Men den lever åpenbart videre i det norske samfunnet fordi ingen har tatt ansvar og dermed lagt saken død. Vi kan ikke vite hva som er sannheten så lenge ingen tar ansvar, sier Navarsete.