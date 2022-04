Et svensk og finsk Nato-medlemskap vil endre hele den regionale styrkebalansen i Skandinavia, mener tidligere forsvarssjef: – Russland vil ikke kunne legge like stort press på dem.

Både i Finland og Sverige er Nato-debatten blitt aktualisert som følge av krigen i Ukraina. Finlands regjering mener et Nato-medlemskap er det eneste alternativet som akkurat nå kan tilby Finland kollektiv sikkerhet.

Finlands statsminister, Sanna Marin, sier onsdag at de vil ta stilling til en Nato-søknad innen få uker. Marin håper Sverige og Finland tar samme beslutning.

Tidligere forsvarssjef og forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), Sverre Diesen, mener et potensielt svensk og finsk Nato-medlemskap vil endre hele styrkebalansen i Skandinavia.

– Norge, Sverige og Finland vil da kunne integrere forsvarene sine på en bedre måte enn i dag, sier Diesen til TV 2.

Tidligere forsvarssjef, Sverre Diesen, tror et potensielt svensk og finsk Nato-medlemskap vil endre hele strykebalansen i Skandinavia. Foto: Ole Berg-Rusten

Hvis landene blir en del av Nato, tror Diesen Russland ikke lenger kan legge like stort press på dem.

– Russland må forholde seg til et politisk og militært integrert forsvar i Skandinavia. Det blir en helt annen risiko- og gevinstvurdering for russerne, sier Diesen.

Bedre luftforsvar

Diesen sier luftforsvaret til Norge, Sverige og Finland ville blitt vesentlig forbedret.

– Til sammen ville vi hatt omtrent 200 moderne kampfly, som er en betydelig flystyrke. I tillegg til flere landbaser som allierte kan benytte.

Finlands og Sveriges geografiske posisjon kan også komme Nato til nytte. Diesen bruker en mulig konflikt i Østersjøen som eksempel.

– Et russisk forsøk på å ta tilbake Estland, Latvia eller Litauen blir langt vanskeligere med Sverige og Finland som Nato-medlemmer. Fordi et slikt angrep kan bli møtt med en langt bredere front. Spesielt med svenske, finske og Nato-fly fra svenske og finske baser, i tillegg til marinen deres i Østersjøen.

Tror ikke på Russlands trusler

Russland har truet Sverige og Finland med «alvorlige militære og politiske konsekvenser» dersom de blir medlemmer av Nato.

Torsdag advarte Russlands tidligere president og statsminister Dimitrij Medvedev om at det vil få konsekvenser hvis de to nordiske landene blir medlem av forsvarsalliansen.

I en tale i det russiske sikkerhetsrådet sa han blant annet at landet offisielt ville få to nye motstandere, og at det blir slutt på et atomfritt Baltikum.

Men den tidligere forsvarssjefen tror ikke et potensielt medlemskap vil ha noen umiddelbare konsekvenser.

Sveriges statsminister Magdalena Andersson tok imot sin finske kollega Sanna Marin i Stockholm onsdag Foto: Paul Wennerholm/TT

– I øyeblikket er det ikke noe de kan gjøre med det, selv om de har snakket om militære mottiltak. De har nok å gjøre med Ukraina, sier Diesen.

Han sier at vi kan forvente at Russland vil være sterkt kritiske.

– Men det vil ikke nødvendigvis si at de kommer til å øke sin aktivitet i våre nærområder, sier Diesen.