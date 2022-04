Det vil nok kanskje falle noen tungt for hjertet, men bilen Mercedes selv omtaler som sitt flaggskip er nå en SUV, som attpåtil er elektrisk.

Navnet er heller ikke det mest kreative. EQS SUV kalles den. Det er vel med det snaut nok nødvendig å forklare at det er den elektriske luksus-sedanen EQS som danner grunnlaget. De deler plattform og mye teknikk.

S-Klasse er den mange tradisjonelt har sett på som flaggskip-modellen fra den tyske produsenten. Den har aldri kommet som stasjonsvogn.

Nå har Mercedes i tillegg uttalt at stasjonsvognene er en utdøende bil-rase. Fra nå av er det sedan og SUV som gjelder.

EQS er den elektriske utgaven av S-Klasse. EQS SUV blir dermed erstatteren til den fossile SUV-en GLS.

Se alle bildene av helt nye Mercedes EQS SUV her: Les mer

Store lokaler med mye historie

Akkurat nå er vi på vei for å for å få se den nye toppmodellen for første gang. Det er selvfølgelig en bil som forplikter. Å si at forventingene er høye, er ikke å ta for hardt i.

Stedet hvor vi skal få en eksklusiv sniktitt er også spesielt. Her er det historisk sus når det gjelder lansering av nye bilmodeller, og i særdeleshet de tyske. Nemlig messehallene til den tradisjonsrike internasjonale bilmessen i Frankfurt som er – eller rettere sagt var – verdens største.

Nå står det bare én bil her. Nye Mercedes EQS SUV. Stemningen er nærmest sakral når vi entrer en av de digre hallene. Den må være flere hundre meter lang og bredden er det heller ikke noe å si på. Det er nesten vanskelig å kjenne seg igjen uten påkostede stands fylt med blanke, lyssatte biler, massevis av folk og den egne stemningen som oppstår på slike messer.

Her har Mercedes bygd opp et eget showroom i en del av hallen, hvor de viser fram den nye toppmodellen. Slik sett fører de tradisjonene videre.

Les også: Ny og billigere Mercedes SL – kommer til Norge i sommer

Nye EQS SUV leveres med inntil syv luksuriøse sitteplasser.

Den er virkelig diger

Når vi kommer inn kan vi vel ikke akkurat påstå at vi slås i bakken av overraskelse over designet. Ikke at det på noen måte er noe feil med det – snarere tvert i mot. Bilen ser ut som forventet. Nemlig som en ekstra stor utgave av SUV-en EQC som har vært på markedet i noen år allerede. EQ-familiens tydelige og glatte bue-design går igjen her også. Linjene er myke og formene avrundet.

Når vi går nærmere, slår det oss at EQS SUV er en massiv skapning. I et rom helt uten andre elementer å sammenligne størrelsen mot er det faktisk litt vanskelig å tolke dimensjonene riktig.

På plass bak rattet er det derimot ikke noen tvil. Bilen er virkelig diger. Ikke bare det – den føles også svært påkostet. Her snakker vi virkelig toppklasse når det gjelder materialer, design, finish, detaljer og utførelse. Dette er luksus som virkelig er et flaggskip verdig.

Interiørdesignet kjenner vi igjen fra den nevnte luksus-sedanen EQS. Her er det i romslige innvendige dimensjoner og løsninger som gir fleksibilitet. Andre seterad er elektrisk justerbar, og den tredje seteraden (som er valgfri) gjør at EQS SUV blir tilgjengelig som 7-seter.

Les også: Her snakker vi luksus for hele familien

Den store skjermen preger mye av interiøret, som for øvrig oser av luksus.

56-tommers skjerm

Interiørdesignet følger Mercedes sin visjon om digitalisering. noe som er spesielt synlig med (den valgfrie) store Hyperscreen, som først ble lansert i EQS. Denne 56-tommers store, buede skjermenheten, dekker nesten hele bilens bredde. Hyperscreen smelter sammen tre skjermer i én stor. Nemlig instrumentpanelet, multimediaskjermen og passasjerdisplayet. De tre forskjellige skjermene finnes bak én stor glassflate.

Dette skal også være den mest stillegående SUV-en bilen fra Mercedes noensinne om man velger å utstyre bilen med en akustisk komfortpakke.

EQS SUV vil bli tilgjengelig med automatiske komfortdører som tilleggsutstyr. Alle fire dørene vil være elektrisk drevne og åpne og lukke automatisk. Når sjåføren er omtrent 1,5 meter unna, låses kjøretøyet opp og førerdøren åpnes automatisk. Når sjåføren er inne og bremsepedalen er tråkket ned, vil førerdøren lukke seg automatisk.

Luftfjæringen AIRMATIC med trinnløst justerbar demping ADS+ er standard. Ved motorveishastigheter, reduseres bilen høyde automatisk for å redusere luftmotstanden og forbedre rekkevidden.

Broom kårer: Dette var årets påske-SUV

Til neste år kommer trolig Maybach-utgaven som forventes å by på enda mer av alt.

Maybach

EQS SUV skal om alt går etter planen komme på markedet til høsten. Forhåndssalget vil være i gang i løpet av sommeren.

Om du føler at en alminnelig EQS SUV blir litt for simpel, dukker trolig en Maybach-utgave av samme bil opp neste år. Enda råere og med enda mer utstyr.

Vår lille sniktitt på bilen er en drøy uke før den offisielle lanseringen, som finner sted i Beijing, Kina. Som nok også sier noe om at dette blir et viktig marked for det nye flaggskipet.

Ettersom vi ser bilen før alle andre, får vi ingen data, spesifikasjoner eller priser oppgitt. Dette kommer vi selvfølgelig tilbake til så snart det gjøres kjent.

Les også: Vi har kjørt en annen spennende Mercedes-nyhet

Video: Her debuterer EQS SUV