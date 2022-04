Får beinhard kritikk: – Som å selge sjelen sin til djevelen

Kontroverser ser ut til å følge José Mourinho og hans følge hvor enn han går. Portugiserens team stjeler nok en gang overskriftene både i Norge og internasjonalt.

Romas keepertrener Nuno Santos er, sammen med Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen, midlertidig utestengt av UEFA. De to havnet i et sammenstøt etter forrige ukes Conference League-kamp mellom lagene.

Episoden er langt i fra den første, og neppe den siste, gangen José Mourinhos navn ytres i sammenheng med utenomsportslige konflikter.

– Må legge en bombe under den røde løperen

TV 2s fotballekspert, Guillem Balagué, sier at portugiserens metoder er problematiske.

EKSPERT: TV 2s fotballekspert, Guillem Balagué. Foto: Olof Andersson

– Det blir ikke gjort som en naturlig reaksjon, det er en kunstig reaksjon skapt av Mourinho, hvis han tror det kommer til å hjelpe ham å vinne. Personlig mener jeg metodologien er problematisk.

Balagué har i løpet av en lang journalistkarriere dekket LaLiga på omfattende vis, og var midt i handlingen da Mourinho ble ansatt i Real Madrid i 2010.

– Spania er splittet av Real Madrid og Barcelona-supportere, men han gjorde bulken mye dypere da han kom, og ba spillerne sine om å gå til ekstreme takter for å angripe Barcelona. Det var helt unødvendig. Det inkluderte å putte fingeren hans i Tito Vilanovas øye, og deretter si navnet hans feil på den påfølgende pressekonferansen, fortsetter eksperten.

FIENDTLIG: José Mourinho stikker en finger i øyet på Tito Vilanova under El Clásico i 2011. Foto: SNTV

– Det er så mange andre hendelser, som beskyldninger mot UEFA og dommere, legger han til.

Den spanske fotballeksperten har personlig møtt José Mourinho ved flere anledninger, og minnes spesielt én samtale før portugiseren overtok den spanske hovedstadsklubben. Da var han hovedtrener for Inter Milan.

– Han sa til meg: «Jeg ser hvordan dommere behandler Pep Guardiolas lag, hvordan rivalene behandler dem, hvordan alle er forelsket i dem. Så jeg må gå dit og legge en bombe under den røde løperen». Det var intensjonen hans fra starten av. Det er en helt feil forståelse av hvordan man bør vinne en fotballkamp.

Bodø-situasjonen

Det er ingen hemmelighet at Mourinhos forhold til både klubbene og spillerne han har trent ofte surner om 59-åringen ikke får det som han vil. Hans stil er i stor grad preget av en mentalitet som sier «enten er du med meg, eller så er du i mot meg».

TV 2s ekspert påpeker at denne tilnærmingen har blitt mindre og mindre effektiv med årene. Han stempler den som utdatert og feil, og kommer med beinhard kritikk til den omdiskuterte treneren.

– Jeg mener at måten han får klubber til å bøye seg etter hans forståelse av fotball, er som å selge sjelen sin til djevelen på en måte. Det er vanskelig å rette opp i når man først går ned den stien, og han går alltid. Det ender som oftest med at han får sparken.

Den nyeste klypen Mourinho og hans støtteapparat har havnet i er som kjent mot Kjetil Knutsens Bodø/Glimt. Heller ikke i denne situasjonen er portugiseren uskyldig, og slipper ikke unna Balagués kritikk.

– Situasjonen med Bodø er åpenbart en fortsettelse av det som skjedde på banen. Keepertreneren prøver å provosere en reaksjon, og så kommer reaksjonen. Man må være forsiktig med å ikke falle for det, og samtidig ikke bli spist levende av ablegøyene deres, sier eksperten, og legger til:

– Santos var utenfor trenerområdet flere ganger, og så klart klagde Bodø på det, men ingenting ble gjort. Jeg er overrasket over at UEFA ikke har reagert sterkere, men om de hadde gjort det, hadde Mourinho gått imot dem også. Det er alltid en «no win»-situasjon når du møter Mourinho.

Journalisten har vært i gamet såpass lenge nå at det kommer som ingen overraskelse for ham at Mourinho fortsatt oppfører seg som han gjør. Portugiserens påfølgende reaksjoner og uttalelser er dermed intet nytt.

– I slike situasjoner kommer det alltid til at man forteller historien på sin måte, som er noe Mourinho liker å gjøre. Det er opp til enhver hvem man vil tro på. Jeg vet hvem jeg tror på, avslutter Balagué.