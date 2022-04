Mourinho: – Jeg er ikke interessert i hva du sier

Roma-trener José Mourinho ble frustrert over spørsmålene om bråket på Aspmyra.

Roma-trener José Mourinho ristet på hodet mens han fikk spørsmål om bråket på Aspmyra har vært fokus i den italienske hovedstaden den siste uken.

– Ingen av spillerne mine har vært anspente. Den første kampen var et historisk tap (1-6 i fjor høst) for oss, både som klubb og som profesjonelle. Vi oppførte oss eksemplarisk. Vi beholdt identitet vår og oppførte oss bra når vi tapte. Vi reagerte med ære, selv om vi ble ydmyket, sier Mourinho.

– Etter de to siste kampene har vi aldri hatt noen problemer eller vanskeligheter. Det som skjedde sist torsdag er en helt uvanlig situasjon. Kampen var en normal kamp, alt gikk normalt. 45 minutter etter kampen var alt normalt. Én stygg episode, men det var én isolert hendelse, fortsetter han.

Glimt-trener Kjetil Knutsen havnet i håndgemeng med Romas keepertrener Nuno Santos etter forrige Conference League-kvartfinale. Begge trenerne er suspendert i torsdagens returkamp i Roma. Glimt anket suspensjonen, men onsdag bekreftet Det europeiske fotballforbundet (Uefa) at denne var avvist.

Uefa etterforsker saken videre.

– Jeg er glad for at saken blir etterforsket. Ett av de eldste prinsippene i propagandaen er at man gjentar og gjentar. Da vil folk til slutt tro det er sant. Men selv om en løgn gjentas mange ganger, vil det fortsatt være en løgn, sier Mourinho.

– Det som skjedde var en helt uvanlig situasjon

– Ikke interessert i hva han sier

Portugiseren fikk spørsmål av norsk presse om sine tanker om bråket i Bodø.

– Jeg tenker ikke noe, Uefa tenker. Jeg bestemmer ikke noe, Uefa bestemmer, sier Mourinho.

– Frode Thomassen (daglig leder i Bodø/Glimt) sier at bøllene har vunnet. Hva er reaksjonen din til det?

– Jeg er ikke interessert i hva han sier, sier Mourinho.

Bodø/Glimt-leder Frode Thomassen. Foto: Mats Torbergsen / NTB

Mourinho fikk også spørsmål om videoen fra spillertunnelen. Den engelske avisen The Independent publiserte en video fra spillertunnelen, men ifølge Glimt har de har sett en annen video som varer i ti minutter.

– Vi har ikke noen betraktninger rundt det, svarer Romas medieansvarlige, etter at Mourinho har ristet på hodet.

– Jeg er ikke interessert i hva du sier. Om du vil stille noen spørsmål så skal jeg svare, men om du vil snakke om det de andre er interessert i, så svarer jeg ikke, svarer en tydelig frustrert Roma-sjef.

Bodø/Glimt vant første kamp

Bodø/Glimt har med seg en 2-1-ledelse fra det første oppgjøret etter at Hugo Vetlesen scoret et sent seiersmål.

– Vi vet at det blir vanskelig. Motstanderen er av høy kvalitet, sier Mourinho.

– Jeg forventer en god kamp og at den beste vinner. Jeg er sikker på at det blir oss, sier den tidligere Chelsea- og Manchester United-manageren.

Da lagene møttes i Roma i fjor høst, endte det 2-2.

– Spillerne er i god form og vil spille. Vi spilte en tøff kamp på søndag, men nå har vi hatt tre dager på å hente oss inn igjen. Alle guttene er i form og vi har ingen skader på spillerne. Leonardo Spinazzola er ikke helt i form, men ellers er laget i bra form, sier Mourinho.