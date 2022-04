Mistenkt etter New York-skytingen knyttes til videoer: Øker sikkerheten til ordføreren

Mannen som er mistenkt for å ha skutt flere personer i en T-banevogn i New York blir knyttet til flere videoer på YouTube. Nå har ordføreren økt sikkerheten rundt seg til vedkommende er pågrepet.

Tirsdag gikk en mann løs med våpen i en T-banevogn i New York. Gjerningsmannen hadde på seg gassmaske da han detonerte en røykgranat og fyrte av minst 33 skudd midt i morgenrushet.

I alt fikk 29 personer har fått behandling på sykehus for blant annet skuddskader og å ha pustet inn røyk etter hendelsen. Tilstanden skal være kritisk for fem av dem som ble skutt, men de er utenfor livsfare.

Nå pågår det en intens jakt etter gjerningsmannen hvor både lokale og nasjonale politistyrker er involvert, skriver CNN.

STORE STYRKER: Store styrker fra nødetatene rykket ut til stedet for å bistå. Politiet jakter en gjerningsmann med gassmaske. Foto: John Minchillo / AP / NTB

Politiet navnga Frank James som en person av interesse etter hendelsen. Ettersom det ble funnet en nøkkel i en samling med eiendeler i T-banevognen som de tror tilhører gjerningsmannen, ifølge New York Times.

Onsdag opplyser talsperson Fabien Levy for byens ordfører at mannen offisielt er mistenkt etter skytingen.

– Han er ikke lenger bare en interessant person. La meg gjøre det helt klart: Han er ikke i New York-politiets varetekt per nå, skriver han på Twitter.

Vekker harme

Skytingen har gjort mange innbyggere i byen redde. Voldskriminaliteten, særlig med skytevåpen, er på frammarsj i storbyen, og terrortrusselen er stadig overhengende.

Enkelte har vært redde for å brukte USAs travleste T-banesystem, skriver nyhetsbyrået AP.

Operatøren MTA kunngjorde i høst at det var blitt installert overvåkingskameraer på alle 472 stasjoner, men på stasjonen der skytingen fant sted, virket kameraene tilsynelatende ikke.

Det har vekket harme hos flere.

UTTRYKNING: 29 personer har fått behandling på sykehus etter hendelsen. Foto: BRENDAN MCDERMID / AP / NTB

Ordfører Eric Adams forsikret onsdag at gjerningspersonen mest sannsynlig handlet alene, skriver New York Post.

– Det er ingen bevis på at det er en medskyldig, og det ser ut til at han opptrådte alene.

Han sa til morgenprogrammet til NBC at han ville fortsette å ta T-banen for å være et godt eksempel, og lovet samtidig å doble antall politi på togene

Adresserer ordføreren i videoer

Mannen som er mistenkt skal angivelig være knyttet til flere videoer som er lagt ut på en YouTube-kanal. I videoene snakker han blant annet om vold og masseskyting.

The Independent skriver at det har blitt lagt ut videoer der han gjentatte ganger har adressert ordfører Adams. Det er ikke kjent om det er den mistenkte selv som har lagt dem ut.

– Dette er menneskene som skulle hjelpe meg. De gjorde meg verre. De gjorde meg farligere enn jeg noen gang kunne ha vært, enn det noen kunne forestille seg, sier den mistenkte mannen i videoen som er sett av avisen.

Her brer panikken seg:

– Men dette er menneskene som Eric Adams ønsker å sende ut for å hjelpe hjemløse, fortsatte han.

Ordførerens kontor opplyser at Adams har fått økt sikkerheten rundt seg til mannen er funnet. Mens politiet sier de har funnet «bekymrede poster» på internett, uten å si noe om det er den mistenkte som står bak dem.