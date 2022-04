Amerikansk kampgruppe klar: Vil skremme Russland

Ordene tilhører den amerikanske kontreadmiralen Curt Renshaw, der han står på et av de høyeste dekkene på det enorme krigsskipet USS Harry S. Truman, et hangarskip i Nimitz-klassen.

Russlands angrep på Ukraina har skapt en nervøs stemning i vestlige land. Nå rustes det kraftig opp militært i Europa, og stadig større Nato-styrker rykker nærmere Russland.

KLAR TIL AVGANG: Et amerikansk F/A 18 Hornet gjør seg klar til å ta av ved siden av KNM Fridtjof Nansen.

FORMASJON: Fem amerikanske F/A 18 Hornet flyr i formasjon over KNM Fridtjof Nansen.

Bekymret admiral

Renshaw følger med på de stadige avgangene og landingene på den mektige krigsmaskinen. Fra dekk skytes jagerfly ut i en voldsom fart med katapult. Det er nødvendig for å gi god nok hastighet på den korte rullebanen. Det rykker kraftig til i pilotene da katapulten frigjøres og river flyet med seg over dekk. Flyenes motorer går samtidig for full fart. Store g-krefter er i sving.

Havet har vært Renshaws arbeidsplass i flere tiår. Nå er han bekymret for hvordan krigen i Ukraina vil utvikle seg, men er tydelig på at det ikke finnes noen som er mektigere enn Nato om russerne skulle lure.

Mens skipet med rundt 5 000 kvinner og menn stevner framover i nær 30 knop, ser kontreadmiralen over mot den norske fregatten KNM Fritjof Nansen, som følger Truman på babord side. Ett av syv fartøy som utgjør forsvarslinjen rundt hangarskipet. Renshaw har kommando over hele flåten.

Daglig sendes fly på vingene for å patruljere himmelen over Øst-Europa. Blant annet over Romania, tett opp mot Ukraina og Russland. Å vise militær tilstedeværelse er en del av oppdraget. For å berolige venner, og for å skremme eventuelle fiender.

PÅ DEKK: Den spente situasjonen og krigen i Europa er noe som opptar mannskap og befal.

KLARGJØRES: Daglig sendes fly på vingene for å patruljere himmelen over Øst-Europa. Blant annet over Romania, tett opp mot Ukraina og Russland.

Livsfarlig arbeidsplass

TV 2 har blitt invitert om bord på USS Harry S. Truman av den amerikanske marinen. Sammen med fotograf Lars Christian Økland ble jeg fløyet ut i et C-2 transportfly. Vi fikk et kraftig møte med dekk, da kroken under flyet fanget opp en av landingsvaierne som sørger for at flyene ikke fortsetter over rullebanene og styrter i havet.

Om bord jobber to nordmenn. En av dem er kommandørkaptein Frode Nakken, som er forbindelsesoffiser mellom Nansen og den amerikanske flåteledelsen. Oppdraget er å bidra til et så effektivt samarbeid og felles forståelse for oppdrag som skal løses, som mulig. Nakken kan bekrefte at den spente situasjonen og krigen i Europa er noe som opptar mannskap og befal.

NORDMANN: Kommandørkaptein Frode Nakken er forbindelsesoffiser mellom KNM Fridtjof Nansen og USS Harry S. Truman.

Fem måneder er gått siden den amerikanske jagerflypiloten Ryan Aiken så familien sist. Krigen i Ukraina kan føre til at det vil gå lang tid før han igjen får mulighet til å holde rundt kona og de to små barna de har. Men, han føler seg likevel topp motivert, forteller han oss.

– Vi er her for å beskytte og forsvare Nato-land, sier Aiken.

Og legger til at familien hjemme nok forstår at den alvorlige situasjonen krever mer av mange akkurat nå.

HVILER UT: En av mannskapene hviler ut på dekk.

KRIGSSKIP: Det amerikanske hangarskipet USS Harry S. Truman er på plass i Middelhavet.

Fremskutt base

Rundt 70 fly og helikoptre har for tiden USS Harry S. Truman som base. Vi får ikke opplyst om hvor vi befinner oss, men de siste kjente bevegelsene til havs for flåten, gir oss grunn til å tro at vi er i farvannet mellom Italia og Hellas. Russerne har uansett full kontroll. Flåtesjefen forteller at en rekke russiske fartøy er i området og følger Natos maritime bevegelser.

– Jeg tror det er mer spent i Europa enn det vi har opplevd på 75 år, og absolutt siden slutten på Den kalde krigen, sier kontreadmiral Renshaw.

– Å opprettholde maritim sikkerhet, er nå trolig viktigere enn noensinne.