Meteorologen: Nå kommer våren

Det er midten av april, men fortsatt skikkelig kjølig i hele Norge. Mange lengter nok etter at trærne skal få knopper og at man kan nyte en kopp kaffe i solen uten genser.

– Det er kanskje lett å glemme, men det var en uke i mars hvor det var veldig varmt. Da var det 15 grader flere steder i Sør-Norge, som er uvanlig for den måneden å være, sier vakthavende meteorolog Olav Krogsæther i Storm Geo.

Varmest ble det på Landvik ved Grimstad hvor gradestokken viste hele 18,5 grader den 24. mars. Men etter den uken, ble det brått slutt.

– Etter det ble det veldig kaldt, sier meteorologen.

Heldigvis har han gode nyheter til store deler av Norge allerede fra torsdag.

PÅSKE: Her nytes påsken ved sjøen i Ålesund onsdag. Foto: Sigrun Marie Istad / Storms fotokonkurranse

– Uvanlig kaldt

Krogsæther forteller at en kollega av ham har sammenlignet temperaturene i april i Bergen fra år 2000 frem til i år.

– Bare to ganger tidligere har det vært like kaldt som årets april siden år 2000. Og det gjelder ikke bare for Bergen, men trolig store deler av Sør-Norge. Det har vært mye kjøligere enn normalt til nå i april, sier han.

Heldigvis ligger det an til at trenden snur allerede fra torsdag.

– Nå blir det varmere luft fremover. Allerede torsdag kan det bli 15 grader i indre strøk av Sogn og Fjordane, sier Krogsæther.

På Østlandet er det kaldt og grått onsdag, men inn mot helgen lover meteorologen bedring også der.

– Det blir mildere utover resten av påsken også på Østlandet, og det vil kunne bli oppimot 14 grader, sier han.

BAD: Ettersom temperaturene stiger, vil kanskje flere våge seg til et bad. Her fra Oslo. Foto: Frode Sunde / TV 2

Hele Sør-Norge

Selv om Krogsæther mener det skal mye til for å slå de 18,5 gradene som ble målt i mars, mener han store deler av Sør-Norge kan forberede seg på 15 grader den kommende påskehelgen.

– Er det ett sted som utmerker seg som særlig varmt de nærmeste dagene?

– Jeg vil egentlig ikke trekke frem ett sted, for hele Sør-Norge får varmere temperaturer. Både Vestlandet og Østlandet får behagelige temperaturer på dagtid, sier Krogsæther.

Ifølge meteorologen vil det fortsatt drøye litt før det blir mildere også på natten.

– Det kan faktisk bli nattefrost selv om det når 15 grader på dagtid. Det gjelder særlig i indre strøk og ikke kysten, sier Krogsæther.

Han peker på at både Gudbrandsdalen og Østerdalen må regne med nattefrost.

FJELLPÅSKE: Folk nyter påsken på fjellet på Sjusjøen. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Ser starten på våren

Lengst sør i Nord-Norge vil Helgeland og de sørlige delene av Nordland også få fint og mildere vær. For innbyggerne lenger nord, er ikke meteorologen like optimistisk.

– Lofoten og nordover får dessverre ikke like fint vær. Det vil være pålandsvind fra havet og enkelte snudd og snøbyger på kysten av Troms og Finnmark, sier han.

Meteorologen ser uansett for seg at de milde temperaturene som kommer til Sør-Norge blir en varig trend.

– Nå snur det ja, så da kan vi si at vi ser begynnelsen på våren, sier Krogsæther.