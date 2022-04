Norges største dagligvarekjeder åpner for mer bruk av palmeolje

Tross strenge holdninger knyttet til palmeolje, har situasjonen i Ukraina ført til diskusjoner på bakrommet for Norges største dagligvarekjeder.

Siden 2014 har de fleste norske butikkjeder gradvis valgt å bytte ut palmeolje med solsikkeolje i flere av sine produkter. Det har betydd at kjente varer som Marie-kjeks, Nugatti og Smash har fått endret ingredienslisten de siste åtte årene.

Holdningen til de norske dagligvarekjedene har stått sterkt. Spesielt Rema 1000 har stått i spissen for å lukke dørene for varer med palmeolje.

Ukraina på topp av solsikkeprodusenter

– Palmeolje gjør stor skade på både regnskogen og kroppen. I 2014 fjernet vi derfor palmeolje i alle egne matvarer og lukket døren for alle produktnyheter med palmeolje – som første dagligvareaktør i Norge, heter det på Rema 1000s nettsider.

Nå er Rema-kjeden en del av den norske næringsmiddelindustrien som åpner opp for å bruke palmeolje i produktene de selger.

Krigen i Ukraina har ført til at solsikkeolje har blitt vanskelig å få tak i. Ukraina og Russland troner på toppen av land som produserer solsikkeolje. 58 prosent av verdens solsikkeolje produseres i de to landene. 6 millioner tonn i Ukraina, og 5 millioner tonn i Russland.

UPOPULÆR OLJE: Palmeoljen har blitt fjernet fra en rekke matvarer de siste årene. Nå må den kanskje tilbake som ingrediens på grunn av mangelen på solsikkeolje. Foto: Kristin Grønning / TV 2

– Kan ikke utelukke

Norgesgruppen har over 2000 dagligvarebutikker i hele landet, blant annet Kiwi, Meny, Spar og Joker. De kan heller ikke utelukke at det i fremtiden blir pamleoljer å se på ingredienslistene til produktene de selger i butikkene.

Kommunikasjonssjef i Norgesgruppen, Kine Søyland, sier at Norgesgruppen vil bruke sertifisert palmeolje dersom det er nødvendig. Foto: Norgesgruppen

– Vi kan ikke utelukke det. Men foreløpig kartlegger vi og ser på alternativer til solsikkeolje. Målet er å finne andre oljer som kan egne seg like godt, men det spørs hva oljen skal brukes til. Og i den grad vi ønsker å bruke palmeolje, vil vi bruke sertifisert olje som er sporbar, sier kommunikasjonssjef i Norgesgruppen, Kine Søyland, til TV 2.

– Betyr det at kunden selv må sjekke ingredienslisten for å være sikker på at varen ikke inneholder palmeolje?

– Det må vi komme tilbake til. All merking av våre produkter skal være korrekte til en hver tid. Også hvis vi må endre ingredienser, sier Søyland.

– I en spesiell situasjon

Også Coop-kjeden åpner opp for å erstatte solsikkeolje med palmeolje i sine produkter. Det blir aktuelt om alternativet er å stå uten varer, får TV 2 opplyst.

– Vi er nå i en situasjon hvor man på grunn av råvaremangel kanskje ikke har annet valg enn å erstatte solsikkeolje med andre egnede produkter. Hva man erstatter solsikkeolje med, er opp til produsentene, men vi stiller for våre egne merkevarer krav til at man i så fall benytter sertifiserte oljer, sier kommunikasjonssjef i Coop, Harald Kristiansen, til TV 2.

– Har dere vurdert hvor lenge dere vil åpne for dette?

Kommunikasjonssjef i Coop, Harald Kristiansen sier at Coop åpner for å selge varer med palmeolje. Foto: Espen Solli

– Når vi er tilbake til normalsituasjonen, vil også tilgangen til råvarer i Norge bedre seg, og det vil ikke være nødvendig å benytte seg av for eksempel palmeolje, sier Kristiansen.

Norgesgruppen har foreløpig ikke bestemt seg for hvilken holdning de skal ha til palmeolje i tiden som kommer.

– Det må vi komme tilbake til. Verden er i en spesiell situasjon, og dette er noe vi diskuterer, sier Søyland.

Hun legger til at de foreløpig opplever god vareflyt i alle sine butikker, og oppfordrer kundene til å handle som normalt.

– Bekymret

Regnskogfondet har jobbet for å redusere bruken av palmeolje i mange år.

Avdelingsleder Nils Hermann Ranum sier at de er bekymret for at økning i etterspørselen kan føre til økt avskoging av regnskogen.

– Situasjonen i Ukraina er dypt tragisk. Samtidig er det viktig at vi håndterer konsekvensene av krigen på en måte som ikke forverrer andre kriser. Vi er helt avhengig av å redde regnskogen for å unngå tap av biologisk mangfold, sier Ranum.

ALTERNATIVER: Avdelingsleder Nils Hermann Ranum i Regnskogfondet tror nordmenn er villig til å betale litt mer for å unngå ytterligere avskoging av regnskogen. Foto: Regnskogfondet Norge

Regnskogfondet har sendt skriftlige anbefalinger til kjedene. De oppfordrer til å finne andre oljealternativer, og dersom dette ikke er mulig, forsikre seg om at palmeoljen de bruker kommer fra sertifiserte plantasjer. Så fort det lar seg gjøre, bør de gå bort fra palmeoljen igjen.

Ranum tror temaet har engasjert både bransjen og forbrukere så mye at man er villig til å betale litt mer for å bruke andre alternativer, dersom det blir nødvendig.

– Hvis alternativet er å betale noen øre mer for å redde regnskogen, tror jeg det er en pris nordmenn er villige til å betale, sier avdelingslederen.

Fondet avventer med å sette sine anbefalinger for om forbrukere bør unngå produkter med palmeolje helt til de ser hvor stort omfanget er.