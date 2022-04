Publiserer video som viser håndgemeng mellom Knutsen og Santos

Den britiske avisen The Independent har fått tilgang til videoovervåkningsbildene av bråket som oppstod mellom Bodø/Glimts trener og Romas keepertrener Nuno Santos etter den første kampen mellom lagene i kvartfinalen i Confrence League.

Det europeiske fotballforbundet (UEFA) bestemte onsdag at både Knutsen og Santos er utestengt i torsdagens kvartfinaleretur på Stadio Olimpico. UEFA avviste Glimts anke, mens Roma valgte å ikke anke avgjørelsen om å utestenge Santos.

– Vanskelig å felle en dom etter den videoen

I videoen The Independent har fått tilgang til kommer det frem at Santos løper mot Knutsen da Glimt-treneren ankommer rommet fra høyre. De havner i en diskusjon, før videoen viser at de deretter havner i håndgemeng, og en av dem skal ha slått etter den andre.

VANSKELIG: TV 2-ekspert Jesper Mathisen synes det er vanskelig å felle en dom etter å ha sett den lekkede videoen fra Aspmyra. Foto: Magnus Kaslegard / TV 2

Situasjonen er filmet gjennom en glassdør på Aspmyra, og bildene er uklare.

Ifølge avisen er videoen den UEFA har sett og som gjorde at de bestemte seg for at begge parter hadde skyld i bråket som oppstod.

TV 2-ekspert Jesper Mathisen reagerer slik etter å ha sett videoen:

– Det er vanskelig å felle en klinkende dom i og med at bildene er som de er. Men at begge to blir straffet er vel det mest riktige når det endte opp med et basketak, sier han, før han spøkefullt legger til:

– Én ting er sikkert. Det er at jeg ikke kommer til å yppe med Kjetil Knutsen på indre bane når vi overtar rettighetene neste sesong, spøker han.

PÅ STADIO OLIMPICO: Glimt-trener Kjetil Knutsen er på plass i Roma, men må se kampen torsdag fra benken etter at UEFA avviste Glimts anke. Foto: TV 2

Ikke bekreftet

Den mye omtalte videoen har vært i UEFAs og politiets besittelse etter bråket forrige torsdag. Politiet bekreftet tirsdag at de hadde mottatt videoen, etter at Glimt anmeldte Romas keepertrener Nuno Santos for hendelsen på Asmyra.

Videoen som ble sluppet onsdag viser kaotiske scener inne fra spillertunnelen, uten at det er helt klart og tydelig hvem som er involvert, noe som trolig gjør politiets arbeid vanskeligere å etterforske.

I etterkant av opptrinnet på Aspmyra opplyste Glimt at ledelsen har sett video av hendelsen, og at det var Santos som tok kvelertak på Knutsen. Roma har derimot hevdet at Knutsen gikk til angrep først.

Det er ikke offisielt bekreftet fra verken UEFA eller klubbene om det er videoen The Independent publiserte onsdag Glimt har sett, eller om det er den videoen UEFA har mottatt.