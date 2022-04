Partygate-skandalen: Misnøyen øker rundt Boris Johnson

– Jeg vil fortsette å jobbe med det mandatet jeg har for å takle problemene i dette landet. Min jobb er å fortsette å levere for det britiske folket, sa Boris Johnson på en pressekonferanse tirsdag.

Statsministeren nekter å gå av etter at det ble kjent at han får bot for å ha brutt koronareglene. I stedet sier han at han nå vil øke innsatsen for å styrke økonomien og bekjempe russisk aggresjon i Ukraina.

BESKYTTER: Politiet bevokter inngangen til Downing Street nummer 10 i London etter at det ble kjent at Boris Johnson og Rishi Sunak er funnet skyldig i å ha brutt koronareglene. Foto: Frank Augstein/ AP

– Boris Johnson og Rishi Sunak har brutt loven og gjentatte ganger løyet til det britiske folk, skrev Labour-Leder Keir Starmer på Twitter tirsdag.

Starmer og en rekke andre opposisjonspolitikere mener statsministeren og finansminister, Rishi Sunak, i større grad burde stilles til ansvar for det de har gjort.

Misnøyen blant innbyggerne i Storbritannia ser også ut til å øke.

BOT: Storbritannias statsminister Boris Johnson har brutt loven og fått bot av det britiske politiet. Bildet er tatt i forbindelse med en pressekonferanse om krigen i Ukraina. Foto: Alberto Pezzali/ AFP

Mener han burde gå

Nå viser en ny meningsmåling gjennomført av YouGov at 57 prosent av britene mener Johnson burde trekke seg som statsminister. Like mange mener også finansministeren burde gå.

Det er ifølge nettstedet en økning på 10 prosent sammenlignet med 8. mars i år.

– Det er enkelt. De burde bare betale boten, akseptere at de er skyldige og ta straffen: de burde trekke seg fra Parlamentet, sier 69 år gamle Hem Goodeal til Reuters da han blir stoppet på gaten i London.

Kun 30 prosent mener Johnson burde bli sittende ved makten. De øvrige svarte at de ikke visste hva de mente om saken.

– Det er ikke bare at han har brutt loven. Det er også løgnen og hykleriet, og dette er bare det siste i rekken av ting vi har sett av Boris Johnson de siste årene, sier 30 år gamle Alice Owen til Reuters.

SINTE: En gruppe demonstranter holder frem skilt som beskylder Downing Street for å være et sted for kriminalitet. Foto: Frank Augstein/ AP

Flere demonstrerte også mot statsministeren etter at det ble kjent at han fikk bot fra britisk politi.

Over 50 bøter

Politiet i London har bøtelagt Johnson og andre regjeringsmedlemmer for å ha deltatt på en bursdagsfest, som ble arrangert for statsministeren på hans kontorer i Downing Street 19. juni 2020.

På dette tidspunktet var det forbudt at mer enn to personer var samlet innendørs i Storbritannia.

Det har lenge stormet rundt Johnson etter de mange anklagene om ulovlige fester. I høst ble Johnson beskyldt for å ha deltatt på en rekke fester, blant annet den mye omtalte hagefesten, som fant sted da Storbritannia var nedstengt.

SKÅL: Statsminister Boris Johnson holder opp en øl på en restaurant i byen Wolverhampton 19. april i fjor. Foto: Jacob King/ REUTERS

Tirsdagens bot føyer seg inn i rekken av skandaler, som er knyttet til statsministeren. Det er foreløpig ikke kjent hvor store bøtene er.

Flere eksperter har omtalt Johnson for mannen med ni liv, fordi han tilsynelatende stadig overlever politiske skandaler. Det er heller ikke første gang statsministeren nekter å trekke seg.

Han nektet også å trekke seg etter at granskningsrapporten om «partygate» ble kjent. Rapporten slo blant annet fast at det ble utvist sviktende dømmekraft og lederskap ved statsministerens kontor.

Britisk politi har hittil utstedt over 50 bøter i forbindelse med «partygate-skandalene» i Downing Street nummer 10.

Fakta om påståtte samlinger ved Downing Street 15. mai 2020: Hagefest i 10 Downing Street. Statsminister Boris Johnson, hans kone Carrie, tidligere sjefrådgiver Dominic Cummings og Johnsons privatsekretær Martin Reynolds er avbildet på et fotografi lekket til The Guardian. De sitter ved et bord i hagen med vin og ost foran seg. 15 andre personer var også avbildet. Johnson har kalt det et arbeidsmøte. 20 mai 2020: Hagefest. En lekket epost fra Reynolds til 100 ansatte ved statsministerens kontor inviterte til kveldssamling, hvor gjestene skulle ta med sin egen vin/drikke. 19. juni 2020: Bursdagsfest. Opptil 30 ansatte overrasket Boris Johnson med kake på bursdagen hans, med kake og bursdagssang. 13. november 2020: Avskjedsfest. Statsminister Boris Johnson holdt tale under en tilstelning for avtroppende kommunikasjonsdirektør Lee Cain. 13. november 2020: Fest i privatboligen. Det er hevdet at Johnsons daværende forlovede inviterte til fester i den private boligen i Downing Street. En talsperson har kalt påstanden «bare tull». 25. november 2020: Drinker med ansatte i finansdepartementet, kom i gang spontant etter et arbeidsmøte. 27. november 2020: Avskjed med nok en seniormedarbeider i Downing Street. Johnson skal ha holdt tale. 10. desember 2020: Fest i regi av utdanningsdepartementet. Tidligere utdanningsminister Gavin Williamson skal ha deltatt. 14. desember 2020: Fest med ordførerkandidat Shaun Bailey og ansatte ved Tory-partiets kampanjehovedkvarter. Bailey har siden bedt om unnskyldning og erkjent dårlig dømmekraft. 15. desember 2020: Quiz i Downing Street. Statsminister Boris Johnson er avbildet med kolleger, hvor én iført juleglitter og en annen hadde nisselue. Downing Street innrømmet at Johnson «kort» deltok på quizen, men sier det var en virtuell begivenhet. 16. desember 2020: Ansatte i embetsverket i samferdselsdepartementet drakk alkohol og danset etter arbeidstid på kontoret. En talsmann sa senere at det var en feilvurdering, og beklaget. 17. desember 2020: Julefest på regjeringskontoret. Invitasjoner skal ha blitt sendt ut av sekretæren til Simon Case, et av regjeringsmedlemmene. I de digitale kalenderne var hendelsen merket som «julefest». 18. desember 2020: Julefest i 10 Downing Street. Hendelsen som utløste undersøkelsene rundt fester under nedstengningen, var påstander om at det ble arrangert fest for de ansatte i 10 Downing Street. Boris Johnson skal ikke ha deltatt. Hans talskvinne Allegra Stratton sluttet i jobben etter at et videoklipp av henne der hun spøkte om hendelsen i en liksom-pressekonferanse, ble lekket til pressen. 16. april 2021: Avskjedsfester for to ansatte i Downing Street. To forskjellige fester med til sammen 30 deltakere som senere slo seg sammen til en og samme fest. Det skal ha blitt drukket alkohol og gjestene danset til musikk, ifølge vitner. Boris Johnson var ikke til stede. Festene fant sted kvelden før dronning Elizabeth måtte sitte alene i ektemannens prins Philips begravelse. Downing Street har siden beklaget overfor dronningen. Kilde: NTB